Herne: Kinderprinzessin Dalisha I. regiert ohne Prinzen

Der Terminkalender von Dalisha I. ist zur Zeit voll. Fast jeden Tag hat die Elfjährige einen Auftritt. Hauptsächlich in Altenheimen und am Wochenende auf Karnevalsfeiern zeigt sich die Kinderprinzessin gemeinsam mit ihrer Adjutantin Leonie – die Herner Karnevalsgesellschaft (HeKaGe) hat gerade Hochsaison.

Nervös ist Dalisha vor ihren Auftritten nicht mehr. „Nach den ersten Terminen war die Aufregung weg“, sagt sie. Ein Grund für ihre Gelassenheit könnte sein, dass sie bereits in ihrem siebten Jahr Karneval mit der HeKaGe feiert. Ihre Mutter hatte sie damals angemeldet. Der Rest ihrer Familie hat nicht so viel mit dem bunten Treiben zu tun. „Mein Bruder spielt Eishockey, der kann mit Karneval gar nichts anfangen“, sagt Dalisha. „Und mein Papa ist eigentlich auch lieber in der Eishalle.“ Eine reine Frauensache also, ergänzt ihre Mutter.

Trotzdem bekommt sie von ihrer Familie von allen Seiten Unterstützung. Ihr Onkel hat ihren Orden entworfen, „und Opa schreibt oft meine Reden mit mir.“ Denn auch die muss die Elfjährige vor großem Publikum halten.

Im letzten Jahr war Dalisha noch Adjutantin

Aber vor allem im letzten Jahr konnte Dalisha einige Erfahrungen sammeln. Denn 2018 begleitete sie die damalige Prinzessin, Leonie I., als Adjutantin. Nun haben die beiden die Rollen getauscht. „Ich habe das natürlich erst mit meinen Eltern abgesprochen und bin dann zum Vorstand gegangen und habe gefragt, ob ich Prinzessin werden darf“, sagt Dalisha. Der war selbstverständlich einverstanden. Schon früh sei Dalisha klar gewesen, dass sie auch mal Prinzessin werden möchte. Und was macht mehr Spaß – Prinzessin oder Adjutantin? Da sind sich die beiden recht schnell einig: Prinzessin sein.

Lokales Proklamation eröffnete die Session Mit der Proklamation des Stadtprinzenpaares und der Kinderprinzessin Dalisha am 8. November vergangenen Jahres hatte die Herner Karnevalsgesellschaft die Session 2019/2020 eröffnet. Andreas Rybka und Jennifer Mahne wurden dabei zum Stadtprinzenpaar gekürt.

Trotz der Auftritte, der bunten Kostüme und all der Aufmerksamkeit weiß Dalisha: „Schule geht vor.“ Zur Zeit besucht sie die sechste Klasse der Realschule Sodingen. In der Schule wissen alle von ihrem außergewöhnlichen Hobby. Nicht zuletzt, weil sie – gerade jetzt in der Hochsaison – einige Tage in der Schule fehlen muss. „Meine Lehrer unterstützen mich aber sehr und stellen mich an einigen Tagen oder Nachmittagen frei.“

Auf einen Prinzen hatte sie keine Lust

Und auch nach der Schule verwendet die Hernerin viel Zeit für ihr Hobby. Einmal in der Woche trainiert die Minigarde, in der die beiden tanzen. „Und ich als Prinzessin habe noch ein zweites Mal Training in der Woche.“ Aber so viel dazu lernen musste sie gar nicht. „Außer natürlich zu lernen, die Reden zu halten“, sagt sie. Aber auch das klappe immer besser und sie taue immer mehr auf, berichtet ihre Mutter. Und so ist ihr Motto, das auch auf dem selbstdesignten Orden zu sehen ist: „#Lach und Tanz mit Dalisha“. „Ich will damit einfach Partystimmung und gute Laune rüberbringen“, so Dalisha.

Am nächsten Wochenende geht es für Dalisha und Leonie noch einmal so richtig rund. Von Donnerstag bis Rosenmontag steht einiges auf dem Plan der beiden. Am meisten freuen sie sich auf den Kinderkarneval am Sonntag vor Rosenmontag. „Da kommt dann so richtig die Stimmung auf“, sagt Dalisha.

Doch warum macht sie das alles alleine und hat keinen Prinzen an ihrer Seite? „Hier gibt es leider keinen in meinem Alter und eigentlich hatte ich auch keine Lust auf einen“, sagt sie und lacht.