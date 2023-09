Herne: Kinder haben neue Kita am Drögenkamp „erobert“

Herne. Die Kita am Drögenkamp ist offiziell eingeweiht worden. Die Stadt Herne hat rund fünf Millionen Euro in das ökologische Gebäude investiert.

Der Neubau der städtischen Kita Drögenkamp ist am Montag, 25. September, offiziell eröffnet worden. Die Bauzeit lag bei knapp zwei Jahren.

In den Sandkästen und auf den Geräten spielen schon Kinder, auch in den Gruppenräumen ist es lebhaft. Vor dem zweigeschossigen Kita-Neubau am Drögenkamp legen Arbeiter noch Hand an die Gestaltung der Außenanlagen auf der Vorderseite. Bereits Mitte August 2023 ist die bislang zweigruppige Kita aus dem benachbarten Schulgebäude in das neue Domizil gezogen, das Platz für sechs Gruppen und damit 106 Kinder bietet.

Wärmepumpe, Photovoltaik und begrüntes Dach

„Es ist eine schöne Aufgabe eine Kita zu eröffnen“, sagte Oberbürgermeister Frank Dudda bei einem kleinen Festakt im Bewegungsraum der Einrichtung. „Wir haben hier fünf Millionen Euro sinnvoll investiert“, erklärte der Oberbürgermeister weiter. Das Geld sei in ein ökologisch ausgerichtetes Gebäude geflossen. So erfolge die Beheizung durch eine Wärmepumpe, es gebe auf der barrierefreien Kita eine Photovoltaikanlage und ein begrüntes Dach.

Am Außenbereich wird noch letzte Hand angelegt. Foto: Thomas Schmidt/Stadt Herne

„Wir haben im Kita-Bereich eine große Dynamik“, sagte die für diesen Bereich zuständige Stadträtin Stephanie Jordan. „Ich danke allen, die am Gelingen dieses Neubaus mitgewirkt haben. Wenn man die Kinder hier in ihrer neuen Kita spielen sieht, weiß man, wofür man das alles gemacht hat“, so Jordan weiter.

Die Stadt Herne setzt an zwei weiteren kommenden Kita-Standorten auf eine Bauweise und Ausgestaltung wie am Drögenkamp. „Die im Bau befindlichen Kitas an der Franzstraße und in der Straße Am Berg haben den identischen Grundriss“, wie die Leiterin des städtischen Gebäudemanagements, Karla Fürtges, berichtete. Einen kleinen Unterschied gebe es aber doch: Während am Drögenkamp die Stadt Herne Bauherrin war, werden die beiden anderen Kitas durch das städtische Tochterunternehmen Herner Schulmodernisierungsgesellschaft verantwortet.

