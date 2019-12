Herne. Ein sechsjähriges Kind ist in Herne in einen Lichtschacht gefallen. Die Feuerwehr rettete es mit Leitern und brachte es in eine Spezialklinik.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herne: Kind stürzt in drei Meter tiefen Lichtschacht

Kurz vor 14 Uhr ist die Feuerwehr am Donnerstag in Herne an die Dorstener Straße gerufen wurden. Dort war ein Kind (6) an einem Gebäude in einen etwa drei Meter tiefen Lichtschacht gestürzt, teilte die Feuerwehr mit.

Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt sei das Kind über tragbare Leitern der Feuerwehr aus der Zwangslage gerettet worden. Nach einer ersten Einschätzung, so ein Stadtsprecher, erlitt das Kind nur leichte Verletzungen. Da an der Einsatzstelle schwerere Verletzungen aber nicht ausgeschlossen werden konnten, sei das Kind in eine Bochumer Spezialklinik transportiert worden. Zur Unterstützung sei auch die Herner Höhenrettungsgruppe alarmiert worden, die zur Rettung von Personen aus Höhen und Tiefen extra speziell ausgebildet ist. Insgesamt waren 25 Kräfte im Einsatz.