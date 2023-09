Herne: Kind (10) von Auto erfasst und schwer verletzt

Herne. Schwerer Unfall in Herne: Ein Kind (10) wurde bei einem Verkehrsunfall in Crange schwer verletzt. Seit Vater brachte es selbst ins Krankenhaus.

Bei einem schweren Unfall in Herne ist ein Junge (10) schwer verletzt worden. Er wurde von einem Pkw erfasst, als das Kind plötzlich mit seinem Fahrrad auf der Straße auftauchte.

Wie die Polizei am Montag, 25. September, mitteilte, wurde das Kind am Tag zuvor gegen 18 Uhr auf der Corneliusstraße in Crange von einem Auto angefahren. Nach aktuellem Stand war ein Autofahrer aus Herne in Richtung Dorstener Straße unterwegs. In einer Kurve kam der zehnjährige Herner auf seinem Fahrrad hinter einem geparkten Auto hervor. Beim Zusammenstoß stürzte der Junge zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Sein Vater brachte ihn selbst in ein Krankenhaus, wo das Kind stationär aufgenommen wurde. Insgesamt, so die Polizei abschließend, entstand ein Sachschaden von rund 8100 Euro.

