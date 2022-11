Herne: Keine Freitest-Pflicht mehr nach Corona-Infektion

Herne. Ab Mittwoch, 30. November, müssen sich an Corona erkrankte Hernerinnen und Herner nach fünf Tagen Isolation nicht mehr freitesten. Alle Infos.

Wer an Corona erkrankt ist, muss sich ab Mittwoch, 30. November, nach fünf Tagen der Isolation nicht mehr freitesten. Das gibt die Stadt Herne in einer Mitteilung bekannt. Die Landesregierung hat die Test- und Quarantäneverordnung angepasst.

Herner mit positivem Corona-Test müssen fünf Tage in Isolation

Die Stadt informiert außerdem darüber, dass man mit positivem Selbsttest dazu verpflichtet sei, sich mit einem Schnelltest oder PCR-Test nachtesten zu lassen. Diesen Kontrolltest gebe es kostenfrei in einer offiziellen Teststelle oder bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Sei das Ergebnis des Kontrolltestes negativ, bestehe keine Pflicht sich zu isolieren. Bei einem positivem Kontrolltest sei die betroffene Person, verpflichtet, sich direkt für fünf Tage zu isolieren.

Gezählt werde ab der Abnahme des Corona-Testes, heißt es in der Mitteilung. Bei der Berechnung der Absonderungsdauer zähle der erste volle Tag der Absonderung als erster Tag der Isolierung. Der Tag der Testung werde also nicht mitgerechnet. Darüber hinaus dürfen Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen ihrer Arbeit dort nicht nachgehen, bis sie ein negatives Testergebnis vorlegen, heißt es außerdem.

Nachrichten in Herne – Lesen Sie auch:

Die neuen Test- und Quarantäneregelungen gelten auch für Isolierungen die bereits vor dem 30. November begonnen haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel