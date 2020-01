Herne: Katholikin ist neue Fachfrau für evangelische Kitas

Herne. Die Evangelische Kirche in Herne hat eine neue Fachberaterin für pädagogische Arbeit in den Kitas. Die Besonderheit: Die Frau ist Katholikin.

Anna Schröder ist neue Fachberaterin für Evangelische Kindertageseinrichtungen in Herne und Castrop-Rauxel. Wie der Evangelische Kirchenkreis mitteilt, wurde sie zum 1. Januar eingestellt und hat nun ihr Büro bei der Evangelischen Kirche an der Overwegstraße 31 in Herne bezogen.

Schröder sei Nachfolgerin von Sabine Schwesig, die seit Beginn des laufenden Schuljahres als sozialpädagogische Fachkraft an der Josefschule in Wanne-Eickel arbeitet, heißt es in einer Mitteilung. Schröder, Jahrgang 1992, habe in Karlsruhe Frühpädagogik und in Hildesheim Erziehungswissenschaften studiert. Von 2018 bis zum Ende des vergangenen Jahres habe sie in der Kita Gethsemane in Bochum gearbeitet.

27-Jährige will Leitungen und Teams von Kitas unterstützen

„Seit ich denken kann, wollte ich Erzieherin werden“, so zitiert der Kirchenkreis die gebürtige Sauerländerin. „Aber in den letzten Jahren war schon klar, dass ich auch konzeptionell arbeiten möchte.“ Im evangelischen Kirchenkreis Herne werde sie die Leitungen und Teams bei ihrem pädagogischen Wirken unterstützen und beraten, heißt es weiter.

Wichtig sei ihr dabei auch gerade die religionspädagogische Arbeit: „Kinder haben ein Recht auf Religion und darauf, dass sie Antworten auf ihre existenziellen Fragen bekommen“, so Schröder. Die 27-Jährige ist selbst katholisch, was aber für die Arbeit für evangelische Einrichtungen nicht problematisch sei: In der religiösen Erziehung in der frühen Kindheit spiele die Konfession eine untergeordnete Rolle, meint sie.

Am Anfang ihres Dienstes freue sich Anna Schröder darauf, nach und nach die Leitungen und Teams in den Einrichtungen des Kirchenkreises Herne kennenzulernen. „Dann geht es auch gleich weiter mit dem Qualitätsmanagement, bis alle Einrichtungen zertifiziert sind“, sagt sie. In Zukunft würden dann mit den Leitungen Themen erarbeitet, die beispielsweise durch Fortbildungsangebote begleitet würden.

Anna Schröder ist zu erreichen unter 02323/98 68 66.