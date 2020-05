Herne: Junge Frau in U 35 von Unbekanntem sexuell belästigt

Herne. Ein etwa 30-jähriger Mann hat laut Polizeibericht am Mittwoch in der U-Bahn sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Mittwoch, 6. Mai, in der U-Bahn-Linie 35 sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat. Es werden Zeugen gesucht.

Mann folgte der Hernerin im Bahnhof

Eine 22-jährige Hernerin war gegen 18.30 Uhr in der U 35 von Bochum in Richtung Herne unterwegs. Während der Fahrt bemerkte sie, wie ein ihr unbekannter Mann seine Hand in die Hose steckte, eindeutige Bewegungen machte und sie dabei ansah. Als sie schließlich gegen 18.40 Uhr im Bahnhof Herne ausstieg, folgte ihr der Mann, entblößte sich nun und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank. Er trug einen schwarzen Jogginganzug mit rot-grünen Streifen und führte ein Fahrrad mit sich. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4120 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.