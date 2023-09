Herne: Jugendzentren bieten ein buntes Herbstferien-Programm

Herbstdeko basteln – auch das steht in Herne auf dem Programm der Jugendzentren in den Schulferien.

Herne. Die Herbstferien gehen an den Start. Wer nicht weg fährt, kann spannende Sachen in den Herner Jugendzentren erleben. Hier ein Überblick

Die Herbstferien stehen vor der Tür. Kinder und Jugendliche, die in Herne zu Hause bleiben, können sich auf ein buntes Ferienprogramm freuen. Von Montag bis Freitag, 2. bis 14. Oktober, gibt es viele Möglichkeiten, die Ferien unterhaltsam zu verbringen. Hier ein Überblick über die Veranstaltungen, die die Stadt veröffentlicht hat.

Abenteuerspielplatz Hasenkamp

Die erste Ferienwoche hat das Motto „Ich-Du-Wir Gemeinsam auf dem ASP“. Angeboten werden die Gestaltung von Buttons sowie Kooperationsspiele und ein Brückenbau aus Holzklötzen. Am Mittwoch, 4. Oktober, findet ein Ausflug statt (Anmeldung erforderlich), am Freitag, 6. Oktober, gibt’s ein Lagerfeuer mit Kartoffeln. In der zweiten Ferienwoche gilt das Motto „Ich-Du-Wir KREATIV auf dem ASP“. Angebote sind unter anderem Körnerkissen nähen, Windlichter gestalten und Herbstmobile aus Naturmaterialien basteln.

Abenteuerspielplatz Hasenkamp (Im Hasenkamp 24), Öffnungszeiten: Mo-Fr 13-18 Uhr, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Kontakt: 02325 44082.

Der Heisterkamp

Für Teenies gibt es am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, „Beats and Colors“. Es wird Musik gemacht, und die Wände werden gestaltet. Für Jugendliche findet in beiden Ferienwochen ein Rap-Tanz-Graffiti-Projekt statt. Alle Angebote sind kostenfrei.

Der Heisterkamp 2.0 (Landgrafenstraße 9a), Öffnungszeiten: Kinder (sechs bis zwölf Jahre) Mo, Di, Do 15-18 Uhr, Teenies (ab zehn Jahre) Sa, So 12-18 Uhr, Jugendliche (13-27 Jahre): Mo-Do 18.30-21.30, Fr 16-21.30 Uhr, E-Mail: derheisterkamp@herne.de.

Jugendtreff am Freibad

Auf dem Programm der ersten Woche steht unter anderem: Herbstdeko basteln, kochen und eine Schnitzeljagd, am Freitag gibt es Feuer mit Stockbrot. In der zweiten Woche können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Theaterworkshop mitmachen (Anmeldung erforderlich). Der Jugendtreff ist in dieser Woche nur für die Workshopteilnehmenden geöffnet.

Jugend-Treff am Freibad (Am Freibad 30), Öffnungszeiten: erste Woche (für Kinder ab sechs Jahren) Di-Fr 14.30-18 Uhr, zweite Woche (Alter ist projektabhängig) Di, Fr 12-16 Uhr, Do 10-14 Uhr, Kontakt 02325 50621.

Lagerfeuer und Stockbrot – das gibt’s in Herne im Jugendtreff am Freibad. Foto: Imgorthand / Getty Images

Die Wache

Das Motto lautet „Rot, Orange, Gelb – Willkommen in unserer herbstlichen Welt“. In der ersten Ferienwoche werden Naturmaterialien gesammelt und verwertet, an drei Stationen wird gebastelt, gemeinsam werden Leinwände gestaltet, es gibt „Action Painting“ sowie eine Herbstschatzsuche und am Freitag, 6. Oktober, findet ein Ausflug für Teenies in den Almapark statt (mit Anmeldung). In der zweiten Woche können die Kinder und Jugendlichen Herbstdekorationen basteln, herbstliche Gerichte kochen, Kostüme für Halloween basteln, ein Kindergruselbuch entwerfen. Am Freitag, 13. Oktober, geht’s ins Lago (mit Anmeldung).

Die Wache (Mont-Cenis-Straße 292), Öffnungszeiten: Mo-Fr (Kinder sechs bis zehn Jahren) 11-14 Uhr, Teenies (ab zehn Jahren): 15-18 Uhr, Kontakt: 02323 61428.

Stadtteilzentrum H2Ö

Die erste Ferienwoche steht unter dem Motto „Ich-Du-Wir - unterwegs & im H2Ö“. Am Mittwoch, 4. Oktober, findet ein Ausflug für Kinder statt (Anmeldung erforderlich). Am Donnerstag, 5. Oktober, wird unter anderem Kreatives mit Naturmaterialien, saisonales Backen (Kinder), Billard, Kicker, und Airhockey angeboten. Am Freitag, 6. Oktober, gibt’s einen Ausflug (Anmeldung erforderlich). „Ich-Du-Wir - kreativ im H2Ö“ ist das Motto der zweiten Woche. Dann findet der Kulturrucksack-Workshop „5 Elements of Hip-Hop“ statt. Weitere Aktionen, Ausflüge und Angebote unter anderem: Billard, Kicker, Airhockey, Tischtennis, PS5. Einen Ausflug gibt’s am Freitag, 13. Oktober (Anmeldung erforderlich).

Stadtteilzentrum H2Ö (Hölkeskampring 2), Öffnungszeiten: Di-Fr (Kinder zwischen sechs bis 12 Jahren) 14.30-17.30 Uhr, Di und Mi / Do und Fr (ab 12 Jahren) 18-20 Uhr/ 18-21 Uhr, Mo geschlossen, Kontakt: 02323 164455.

Hersbtdeko basteln – auch das gibt’s in den Ferien. Foto: Mark Hochleitner / Getty Images/iStockphoto

Stadtteilzentrum Pluto

In der ersten Ferienwoche wird für Kinder und Teenies ein Jungenstag rund ums Thema „Alles, was rollt“ – auch mit ferngesteuerten Autos – angeboten sowie ein eSports-Tag (Mario Kart, FIFA und Co.), außerdem werden Hexensuppen auf dem Feuer gekocht. Für Teenies und Jugendliche gibt’s offenes Bistro und Spieletag. Die zweite Woche bietet ein Impro-Theater im Saal, Sport-Parcours in der Turnhalle, offene Kreativ-Angebote und einen BMX- und Stunt-Scooter-Aktion (Kinder und Teenies). Am Mittwoch, 11. Oktober, findet die Aufführung des Stücks „Kinderrechte Superkräfte“ statt (Anmeldung erforderlich). Für die Teenies und Jugendlichen gibt’s Impro-Theater, eSports-Tag und offenes Bistro. Alle Angebote sind kostenfrei.

Stadtteilzentrum Pluto (Wilhelmstraße 89 a), Öffnungszeiten: Mo-Mi (Kinder zwischen sechs bis 13 Jahren) 11-17 Uhr, Mo-So (Teenies bis 13 Jahre) 11-18.30 Uhr, Do, Fr, So (Jugendliche ab 13 Jahre) 12.30-18.30 Uhr, Kontakt: 02323/163964.

Weitere Informationen zu den Angeboten der Stadt Herne in den beiden Herbstferien-Wochen sind auf der Homepage der Stadt Herne zu finden: https://www.herne.de/Familie-und-Bildung/Kinder-und-Jugendeinrichtungen/Herbstferienprogramm/index.html

