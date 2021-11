Herne: Jugendtreff Pantringshof erhält barrierefreien Zugang

Herne. Der Jugendtreff der Falken in Herne erhält bis zum Jahresende für 60.000 Euro einen barrierefreien Zugang. Was in Pantringshof angepackt wird.

Der Jugendtreff Pantringshof in Herne erhält einen barrierefreien Zugang. Der aktuelle Eingang liegt im Souterrain des Kindergartens Pantrings Hof und habe sechs Stufen – ohne Geländer und Zwischenpodest. Unmöglich, diese Stelle, gerade auch mit einem Rollstuhl, selbstständig zu überwinden, so Katja Thiel, pädagogische Leitung des Falken-Jugendtreffs, in einer Mitteilung.

Durch Anregung aus der Politik und des zuständigen städtischen Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie hätten die rund 60.000 Euro teuren Arbeiten für den neuen Zugang beginnen können. In Kürze könnten Kinder, Jugendliche und Eltern den Jugendtreff der Falken dann barrierefrei besuchen. Barrierefreiheit sei Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die auch Angehörige der Besucherinnen und Besucher sowie der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer betreffe, heißt es weiter. Barrierefreiheit sollte in allen öffentlichen Lebensbereichen eine Selbstverständlichkeit sein, meint Detlev Biewald, SPD-Bezirksverordneter der Bezirksvertretung Sodingen, in der Mitteilung.

Herne: Eingangstür öffnet sich elektronisch

Die Arbeiten umfassten einen Rückbau der vorhandenen Plattierung und der Stufen im Außenbereich, eine neue Modellierung des Außenbereichs, das Anlegen einer gepflasterten Rampe mit einer maximalen Steigung von sechs Prozent mit Zwischenpodesten, einer Ergänzung der Entwässerung sowie zum Abschluss ein Umbau der Eingangstür, die dann auch elektronisch geöffnet werden könne.

