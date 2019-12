Herne. Ein Jugendlicher ist am Samstag in Herne mit seinem Fahrrad gestürzt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass es ins Krankenhaus musste.

Herne: Jugendlicher bei Sturz vom Fahrrad schwer verletzt

Ein 17- und ein 19-Jähriger sind am Samstagabend gegen 21.30 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Gehweg der Cranger Straße in Baukau unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, kam der Jugendliche (17) nahe der Wörthstraße mit seinem Fahrrad zu Fall. Er stürzte auf den Gehweg und verletzte sich schwer. Der 19-Jährige, der vorausgefahren war, hörte den Sturz, hielt an und kümmerte sich um den Verletzten. Von ihm angesprochene Passanten riefen die Rettungskräfte.

Ein Rettungswagen brachte den Herner ins Krankenhaus, wo der stationär aufgenommen werden musste. Die Polizei sucht Zeugen unter 0234/909-5206.