Herne: Jugendliche interviewen Kandidaten und wählen

Herne. Im September findet in Herne neben der Bundestagswahl auch die sogenannte U-Wahl statt. Wobei es bei dem Format für Kinder und Jugendliche geht.

Kurz vor der Bundestagswahl am 26. September finden in Herne wieder sogenannte U-Wahlen statt. In der Zeit vom 13. bis 17. September können Kinder und Jugendliche an verschiedenen Stellen in Herne ihre Stimme abgeben und zeigen, dass sie zwar kein Wahlrecht haben, jedoch politisch interessiert sind. Außerdem führen sie unter Federführung des HOT Jüngerbistros und des Vereins Partnerschaft für Demokratie Interviews mit einigen Direktkandidaten des Wahlkreises Herne -Bochum II, die live auf Instagram zu sehen sind.

Aufruf: Fragen im Vorfeld einreichen

Wer sind die Direktkandidaten aus Herne? Was sind ihre Interessen und wofür stehen sie? Diese und weitere Fragen werden Havle und Jan den Politikern am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Juli, stellen (siehe unten). Die Interviews werden auf dem Instagram-Kanal des HOT Jüngerbistros gestreamt (@hot_juengerbistro) und auch später dort noch abrufbar sein.

Die Organisatoren wollen alle Kinder und Jugendlichen dazu einladen, schon im Vorfeld oder auch während des Livestreams Fragen an die Kandidaten einzureichen. Fragen können an @hot_juengerbistro oder per Mail an franz@ifak-bochum.de übermittelt werden. werden.

Auch der Herner FDP-Direktkandidat Klaus Füßmann wird von Jugendlichen vor der Bundestagswahl interviewt. Foto: Sabrina Didschuneit / WAZ

Folgender Sendeplan ist derzeit bekannt: am 20. Juli um 16 Uhr Jacob Liedtke (Grüne) und um 18 Uhr Felix Oekentorp (Linke), am 21. Juli um 16 Uhr Michelle Müntefering (SPD), um 18 Uhr Christoph Bußmann (CDU) und um 19.30 Uhr Klaus Füßmann (FDP).

Alle Wahllokale für die U-Wahlen sind zu finden auf: https://pfd-herne.de/u18-bundestageswahlen-2021/

