Corona Herne: Inzidenz aktuell niedriger als in Nachbarstädten

Herne. Die 7-Tagen-Inzidenz ist in Herne leicht gestiegen. Der Wert ist aktuell allerdings deutlich niedriger als in Nachbarstädten. Das sind die Zahlen.

Die Wocheninzidenz ist in Herne leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die Zahl der Infektionen auf 100.000 Einwohner am Donnerstag bei 3,2. Am Mittwoch betrug die Wocheninzidenz 2,6.

Insgesamt 9512 Covid-19-Infektionen sind laut RKI seit Ausbruch der Pandemie in Herne ermittelt worden, das sind zwei mehr als am Vortag. Die Zahl der an oder mit dem Virus verstorbenen Menschen liegt weiterhin bei 270.

Knapp die Hälfte aller Hernerinnen und Herner geimpft

In umliegenden Städten ist die 7-Tagen-Inzidenz am Donnerstag aktuell etwas höher als in Herne. Diese Werte meldet das RKI: Bochum 8,5, Gelsenkirchen 7,7, Recklinghausen 7,5 und Dortmund ebenfalls 7,5.

Die Zahl der Erstimpfungen lag am Mittwoch in Herne bei 97.463. Vollständig geimpft sind bisher 77.705 Menschen, also knapp die Hälfte aller Hernerinnen und Herner.

