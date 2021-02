Herne: In Pantringshof stieg ein „Rosenmontagszug“

Rosenmontagszug einmal anders: In Herne gab es bei einem Umzug vom Jugendzentrum Pantringshof Kamelle und Geschenke. Im Bild v.l. Katja Thiel (Pädagogische Leiterin) und Meike Müller (Vorsitzende der Falken in Herne).

Herne. Heute ist Rosenmontag. Wegen Corona fällt der Karneval auch in Herne weitgehend aus. Nicht in Pantringshof: Dort wurden Kinder überrascht.

In diesem Jahr ist zu Karneval alles anders: Auch der Rosenmontagszug fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Das hat die ehrenamtlichen Helfer des JuP-Jugendtreffs, des Jugendzentrums Pantringshof, aber nicht daran gehindert, einen kleinen Karnevalsumzug in Pantringshof zu starten.

Am Karnevalssamstag überraschten die Falken „ihre“ Kinder und Jugendlichen einfach zu Hause, melden die Falken, die das JuP betreiben. Mit einem geschmückten Bollerwagen, Kostümen und einem kräftigen Helau seien die Falkenhelfer – nach Absprache mit den Eltern – von Tür zu Tür gegangen und hätten jedem Kind ein persönliches Geschenk und Kamelle vom Wagen zugeworfen.

Überraschung: Auch HeKaGe-Chef öffnete die Tür

Auch HeKaGe-Chef Klaus Mahne (2.v.l.) öffnete bei der Tour seine Tür. Mit im Bild: Julian Blumig (Helfer Falken, r.), Meike Müller (Vorsitzende Falken Unterbezirk Herne, l.) und Katja Thiel (Pädagogische Leiterin des JuP-Jugendtreff). Foto: JuP

„Die vor Freude strahlenden Kinderaugen sind unbezahlbar“, schwärmte Katja Thiel, die Initiatorin der Kinderaktion. Aber was wäre Karneval ohne einen echten Präsidenten? So trafen die Falkenhelfer auf ihrem Weg an einer Haustür zufällig auch auf Klaus Mahne, den Präsidenten der 1. Herner Karnevalsgesellschaft (HeKaGe) 1953. Der sei freudig überrascht über die Kinderaktion der Falken gewesen. Meike Müller, Vorsitzende der Falken im Unterbezirk Herne, wünschte ihm, gerade in diesen Zeiten, ein besonders fröhliches und dreifaches „Herne Helau“.