Beamte des Hauptzollamts Dortmund haben einen illegal Beschäftigten in Herne aufgegriffen.

Fehlender Aufenthaltstitel Herne: Illegal Beschäftigter in Fleischfabrik festgenommen

Herne. In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Herne hat der Zoll einen illegal Beschäftigten aufgegriffen. Der 37-jährige Türke wurde festgenommen.

In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Herne hat der Zoll einen Mitarbeiter vorläufig festgenommen. Wie die Behörde mitteilt, fiel der türkische Staatsangehörige den Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund bei einer Überprüfung am 21. Oktober auf.

Schon als der 37-Jährige die Beamten in der Produktionsstätte ankommen sah, wollte er nach Angaben des Hauptzollamtes durch den Seitenausgang fliehen. Die Zollbeamten konnten das jedoch verhindern. Anschließend wies sich der Mann mit einer Versichertenkarte und einem Sozialversicherungsausweis aus. Ein Bildabgleich zeigte jedoch, dass es sich um unterschiedliche Personen handelte.

Herne: Beschuldigter tauchte schon 2016 unter

Der Beschäftigte wurde wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und Ausweismissbrauchs vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass sein Asylantrag bereits 2016 abgelehnt wurde und er seitdem untergetaucht war. Der Zoll betont, dass Angehörige eines Drittstaates einen entsprechenden Aufenthaltstitel benötigen, wenn sie einer Beschäftigung in Deutschland nachgehen möchten.

Über den weiteren Verbleib des Beschuldigten entscheidet nun die Ausländerbehörde. Den Arbeitgeber erwarten Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel