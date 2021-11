Herne: IHK-Hauptgeschäftsführer Eric Weik gibt sein Amt auf

Herne. Eric Weik gibt sein Amt als Hauptgeschäftsführer bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet auf und wird die Kammer verlassen. Das hat die IHK mitgeteilt.

Weik hatte vor genau sechs Jahren die Aufgabe des Hauptgeschäftsführers übernommen. Er habe das Haus in einem umfangreichen Veränderungsprozess wirtschaftlich und organisatorisch neu aufgestellt und zum Trendscout, Ideengeber und Infobroker für seine Mitgliedsunternehmen entwickelt, heißt es in der Mitteilung. Allerdings hat dieser Veränderungsprozess nach WAZ-Informationen bei manchen Mitgliedern in den vergangenen Jahren für Irritationen und Diskussionen gesorgt.

Wohin es Weik zieht, ist nicht bekannt, seinen Wunsch nach Veränderung beschreibt er in der Mitteilung so: „Die unternehmerische Herausforderung kitzelt mich nicht nur, sondern ruft mich dazu auf, dass ich mich ihr auch widme.“ Weiks Aufgabe übernimmt zum 1. Dezember der bisherige Stellvertreter Michael Bergmann.

Wilfried Neuhaus-Galladé tritt nicht mehr zur Wahl als IHK-Präsident an. Foto: IHK

IHK-Präsident Wilfried Neuhaus-Galladé: „Wir bedauern Herrn Weiks Entscheidung sehr, können jedoch seinen Wunsch nach unternehmerischer Veränderung verstehen.“ Neuhaus-Galladé wird selbst nicht mehr als Präsident kandidieren. Die Mitgliedsunternehmen der IHK Mittleres Ruhrgebiet wählen noch in 2021 das neue Parlament der Wirtschaft, das sich zum Jahresbeginn 2022 konstituieren und gleichermaßen auch einen Übergang an der Spitze des Ehrenamts mit sich bringen wird.

