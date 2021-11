Herne: Hülsmann-Brauerei lädt zu Coverband-Konzert ein

In der Hülsmann-Brauerei in Herne findet am kommenden Wochenende ein Live-Konzert mit der Coverband Line Out statt.

Herne. In der Hülsmann-Kulturbrauerei in Herne findet ein Live-Konzert mit der Coverband Line Out statt. Es gilt die 2G-Regel.

In der Hülsmann-Brauerei in Herne geht die Party bald wieder los. Am 13. November spielt die Coverband Line Out in der Kulturbrauerei. Die Live-Konzerte der siebenköpfigen Coverband aus Essen stehen unter dem Motto: „Let`s get this party started!“

„Mit einem Höchstmaß an Energie, Leidenschaft und Spielfreude präsentiert Line Out eine mitreißende Pop- und Rockshow mit dem Besten der letzten 40 Jahre Musikgeschichte. Aktuelle House und RnB-Hits in einem neuem Rock/Pop-Gewand werden sie begeistern“, heißt es in einer Mitteilung der Brauerei. Die Vielfalt des Live-Programms spreche dabei jeden Musikgeschmack an. „Dank unserer professionellen Sound- und Lichttechnik wird die Veranstaltung nicht nur akustisch, sondern auch visuell zu einem unvergesslichen Erlebnis“, heißt es weiter.

Los geht es um 20 Uhr, der Einlass beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro und es gilt die 2G-Regel. Anmeldungen unter https://reservierung-huelsmann.de/.

