Herne: Hohe Nachfrage nach Ferienakademie des Talentkollegs

Herne. Die kostenlosen Ferienakademien des Talentkollegs Ruhr sind in Herne in diesem Jahr sehr gefragt. Worum es geht, an wen sie sich richten.

Über die viele Freizeit in den Sommerferien freuen sich nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen, weiß Angelika Dorawa, Leiterin des Talentkolleg Ruhr in Herne und Gelsenkirchen: „Gerade die ambitionierten Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien langweilen sich in den Schulferien, weil sie keine Möglichkeit haben, zu verreisen und kostenpflichtige Freizeitangebote kaum nutzen können.“ Daher werde die Chancenungleichheit in den Ferien oft noch verstärkt, heißt es in einer Mitteilung.

Um dieser Problematik etwas entgegenzusetzen, hat das Talentkolleg vor einigen Jahren kostenlose Ferienakademien ins Leben gerufen und seitdem stark ausgebaut. Aufgrund der hohen Nachfrage könnten Schülerinnen und Schüler ab diesem Jahr in jeder Woche der Sommerferien kommen, teilt das NRW-Zentrum für Talentförderung mit. In Herne hätten allein in den ersten drei Wochen bereits über 60 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Die Bandbreite reichte dabei von der neunten bis zur 13. Klasse und das Einzugsgebiet auch über Herne hinaus.

In den Inhalten habe sich der besondere Schwerpunkt des Herner Talentkollegs widergespiegelt: die naturwissenschaftlich-technischen Fächer. Die Teilnehmenden konnten im Kurs „Physik und Elektrotechnik“ Alltagsphänomenen wie Regenbögen oder dem Strom aus der Steckdose auf den Grund gehen und sich im Kurs „Künstliche Intelligenz“ mit der Funktionsweise von Siri, Alexa und Co. beschäftigen, heißt es weiter. Vorkenntnisse seien grundsätzlich nicht vonnöten – und oftmals gar nicht vorhanden.

Die 19-jährige Simaz aus Herne, Schülerin der Gesamtschule Wanne-Eickel, wurde durch die „Summer School“ darin bestärkt, Informatik studieren zu wollen. Foto: Talentkolleg Ruhr

So sei es beispielsweise der 19-jährigen Simaz ergangen: Sie besucht die Oberstufe der Gesamtschule Wanne-Eickel, interessiert sich für Informatik, aber hatte bislang keinen entsprechenden Unterricht in der Schule. Mit Online-Tutorials hatte sie sich bereits selbstständig Grundlagen des Programmierens angeeignet, bevor sie in den Ferien zum Talentkolleg kam, heißt es in einer Mitteilung. Anschließend habe sie begeistert gesagt: „Die Summer School hat mich darin bestärkt, dass ich Informatik studieren möchte.“

„Erfolgskritisch“ sind laut Dorawa nicht allein die Fachkenntnisse, sondern auch überfachliche Einblicke. Diese haben die Talente in den Sommerferien beim vielfältigen Rahmenprogramm gesammelt. Unter anderem ging es für viele zum ersten Mal an einen Hochschulcampus, in ein Unternehmen und eine Ausstellung – Erfahrungen, die für einen erfolgreichen Bildungsweg nicht zu unterschätzen sind.

In den Herbstferien wartet bereits die nächste Akademie auf die Talente der Region. Zur Frage „Wie werde ich Ingenieur*in?“ (und „Wie werde ich Manager*in?“ am benachbarten Standort in Gelsenkirchen) treffen sie Vorbilder, lernen Berufsausbildungen und Studiengänge kennen und erstellen einen Masterplan für ihre Zukunft.

