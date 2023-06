Herne: Hier kontrollieren Stadt und Polizei das Tempo

Herne. Polizei und Stadt Herne wollen wieder Geschwindigkeiten im Straßenverkehr kontrollieren. Wo in dieser Woche geblitzt werden soll: eine Übersicht.

Achtung: Blitzer! Die Stadtverwaltung Herne und die Polizei haben angekündigt, dass sie in dieser Woche ab Montag, 5. Juni, wieder die Geschwindigkeit von Fahrzeugen kontrollieren wollen. Neben den Standorten, die angekündigt wurden, kann auch noch an anderen Stellen geblitzt werden.

Polizei kündigt Kontrollen in einzelnen Stadtteilen an

In folgenden Stadtteilen blitzt die Polizei in dieser 23. Kalenderwoche: am Montag in Horsthausen, am Dienstag in Wanne, am Mittwoch in Crange sowie nach dem Feiertag am Freitag in Holsterhausen.

Die Kontrollen der Stadt Herne

An diesen Stellen wird nach Angaben der Stadt in der 23. Kalenderwoche das Tempo kontrolliert: Am Kricken, Aschebrock, Bergstraße, Bickernstraße, Bielefelder Straße, Bismarckstraße, Bladenhorster Straße, Bochumer Straße, Bruchstraße, Castroper Straße, Cranger Straße, Dorstener Straße, Edmund-Weber-Straße, Eschstraße. Flottmannstraße, Friedgrasstraße, Grenzweg, Grüner Weg, Hauptstraße, Heerstraße, Hiberniastraße, Horsthauser Straße, Horststraße, Juliastraße, Kaiserstraße, Kirchstraße, Kronenstraße, Luisenstraße, Lützowstraße, Mont-Cenis-Straße, Mülhauser Straße, Paul-Gerhardt-Straße, Paulstraße, Röhlinghauser Straße, Roonstraße, Rottstraße, Schadeburgstraße, Stöckstraße, Südstraße, Vellwigstraße, Westring und Wiescherstraße.

