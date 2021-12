Herne: Hier gibt es nächste Woche Impfungen ohne Termin

In Herne werden wieder Impfungen ohne Termin angeboten.

Herne. In Herne werden wieder Impfungen ohne Termin angeboten. Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren können Termine im Internet gebucht werden.

In Herne gibt es weitere Impfangebote. Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren haben die Möglichkeit, sich an folgenden Standorten in der Stadt ohne Termin impfen zu lassen:

Montag, 27. Dezember

12 bis 18 Uhr, Sporthalle Gesamtschule Wanne, Stöckstraße 41

12 bis 18 Uhr, Sporthalle Westring, Bismarckstraße 41

13 bis 19 Uhr, Cranger Weihnachtszauber, Cranger Kirmesplatz

Dienstag, 28. Dezember

12 bis 18 Uhr, Sporthalle Gesamtschule Wanne, Stöckstraße 41

12 bis 18 Uhr, Sporthalle Westring, Bismarckstraße 41

Mittwoch, 29. Dezember

12 bis 18 Uhr, Sporthalle Gesamtschule Wanne, Stöckstraße 41

12 bis 18 Uhr, Sporthalle Westring, Bismarckstraße 41

Donnerstag, 30. Dezember

12 bis 18 Uhr, Sporthalle Gesamtschule Wanne, Stöckstraße 41

12 bis 18 Uhr, Sporthalle Westring, Bismarckstraße 41

13 bis 19 Uhr, Cranger Weihnachtszauber, Cranger Kirmesplatz

Der zunächst vorgesehene Impftermin am 26. Dezember auf dem Weihnachtszauber findet laut Stadt nicht statt.

Bekanntlich gibt es inzwischen auch ein Impfangebot für Kinder von fünf bis elf Jahren. Für sie gilt: Sie werden ausschließlich in den dafür vorgesehenen Sporthallen und mit Termin geimpft. Hier geht es zur Buchungsseite: https://impfzentrum.drk-herne.de/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel