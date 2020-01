Herne: Hier finden Eltern den passenden Ranzen fürs Kind

Die ersten Vorbereitungen für die Einschulung der Erstklässler laufen bereits - und viele Eltern stellen sich die Frage: Wo bekomme ich den richtigen Schulranzen für mein Kind? Und worauf sollte ich beim Kauf achten?

Schon seit November kämen die ersten Eltern und informierten sich über die Schulranzen, erzählt Iris Merschemke, Mitarbeiterin im Ledergeschäft Berensen auf der Bahnhofstraße. „Viele kommen dann aber erst in den nächsten Monaten wieder. Dann zahlen oft Oma und Opa“, sagt sie und lacht.

In diesem Jahr falle besonders auf, dass immer mehr Eltern beim Ranzen-Kauf auf Nachhaltigkeit achten. „Sie fragen gezielt danach.“ Und auch die Hersteller reagieren auf die Nachfrage: So gebe es unter anderem Tornister, die aus alten PET-Flaschen oder Plastikmüll recycelt wurden, erklärt die Expertin. „Es gibt wirklich in jedem Jahr etwas Neues.“

Kinder sollten den Schulranzen anprobieren

Das Wichtigste beim Ranzen-Kauf sei, dass die Kinder die Tornister anprobieren. Denn jede Passform sei anders, und auch die Gewichte der verschiedenen Modelle unterscheiden sich. So müssen vor allem kleine, schmale Kinder auf die großen Modelle verzichten. „Da darf leider nicht nur auf das Aussehen geachtet werden“, betont Merschemke. „Tornister sind wie Kleidungsstücke, die sollte man auf jeden Fall erst anprobieren, bevor man sie kauft und so viel Geld dafür ausgibt.“ Denn die Verkäuferin weiß, dass beim Einkauf für die Einschulung einiges zusammen kommen kann.

Es gebe zwar immer Angebote aus dem Vorjahr, die dann etwa bei 120 Euro liegen, das teuerste Modell koste jedoch etwa 260 Euro. „Allerdings haben die Kunden auch eine Garantie von vier Jahren.“

„Ranzen-Show“ bei Zurbrüggen in Herne

Lokales Schultornister-Tag bei Fitplus Die Physiotherapie-Praxis Fitplus lädt zu ihrem 5. Schultornister-Tag ein. Es wird eine Tornister-Ausstellung, Beratung und Verkauf durch die Firma Pro Büro geben. Zudem wird es einen Parcours mit Haltungsüberprüfung sowie Beratung durch Physio- und Ergotherapeuten geben. Die Veranstaltung findet am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 14 Uhr in der Viktor-Reuter-Straße 9 statt. Die Ranzen-Show von Askania findet am Samstag, 1. Februar, von 10 bis 17 Uhr bei Zurbrüggen, Am Westerfeld 1, statt. 30 ausgebildete Ranzenexperten stehen für Fragen zur Verfügung. Sie präsentieren die neueste Kollektion von Herstellern wie Ergobag, Scout oder DerDieDas.

Noch ein bisschen teurer sind einige Modelle, die es bei Askania zu kaufen gibt. Auch wenn der Schreibwaren-Fachmarkt keine eigene Filiale in Herne hat, werden Eltern am kommenden Wochenende die Chance haben, sich gemeinsam mit ihrem Kind einen passenden Tornister auszusuchen: Bei Zurbrüggen findet wieder die „Ranzen-Show“ statt, bei der Experten Tipps geben.

Die teuersten Modelle liegen hier bei etwa 310 Euro, erklärt Diana Labude von Askania. „Das sind aber Modelle mit LED-Lichtern.“ Die günstigsten Ranzen liegen bei etwa 240 Euro, in dem Preis sind dann noch ein Etui, Schlamperetui und eine Sporttasche- oder beutel enthalten – je nach Hersteller.

Schulranzen mit eingebauten Powerbanks

Nicht nur LED-Lichter sind in diesem Jahr eine Neuheit, auch Powerbanks, also Ladestationen für das Handy, sind an einigen neuen Ranzen eingebaut. Die seien allerdings nur etwas für kräftige Kinder, denn ein solcher Ranzen wiegt etwa 1,5 Kilo. „Kleine Kinder würden bei dem Gewicht direkt umkippen“, so Labude.

Auch sie betont, wie wichtig es sei, dass die Kinder beim Kauf dabei sind. „Ich sage den Eltern immer: Kinder mitbringen!“ Denn jede Rückenform sei anders, deswegen sei es wichtig, auf die Höhe es Tornisters und die Polsterung am Rücken zu achten. Mittlerweile hätte zwar fast jeder Ranzen einen Bauchgurt, so Labude. „Aber da weiß man natürlich auch nie, ob die Kinder ihn wirklich benutzen.“