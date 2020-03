Wenn zwei Literaturkenner sich über die Neuerscheinungen der Saison unterhalten, ist das für Bücherfreunde schon ein Vergnügen. Wenn die Experten dann noch Denis Scheck und Rainer Moritz heißen, wird „Der große Bücherabend“ zum Hochgenuss. So geschehen am Montag im Literaturhaus, wo die beiden Gäste zu großer Form aufliefen.

Mit Verrissen gestartet

Wer Denis Scheck aus der ARD-Sendung „Druckfrisch“ kennt, weiß, wie gnadenlos der Kritiker sein kann. In Herne gönnt sich Scheck - Lieblingsfeind: Paulo Coelho - einen Verriss von Susanne Fröhlichs neuem Roman „Ausgemustert“. „Lange nicht so etwas Blödes gelesen“, ächzte der Experte über die „Schlachtplatte banalster Klischees“, die so irreparable Schäden hinterlasse wie 30 Rothändle ohne Filter am Tag. Auch Rainer Moritz durfte ablästern: Pascal Merciers „Das Gewicht der Worte“ hatte den Experten schon nach wenigen Seiten „völlig ermüdet“ zurückgelassen.

95 Prozent der Neuerscheinungen seien „widerlicher trivialer Mist“, versicherte Scheck. Was natürlich nicht für die acht neuen Bücher und den einen „Klassiker“ galt, die jeder Gast mitgebracht hatte, um sie den Leserinnen und Lesern im ausverkauften Literaturhaus ans Herz zu legen.

Literaturexperten haben zwei Buchpreis-Anwärter im Gepäck

„Stern 111". Autor Lutz Seiler gehört zu den fünf Nominierten auf der Shortlist für den Leipziger Buchpreis 2020. Foto: Suhrkamp Verlag/dpa / dpa

Kurz vor Start der (inzwischen abgesagten) Leipziger Buchmesse durften zwei Anwärter auf den Buchpreis nicht fehlen. Auf Schecks Liste: Lutz Seilers „Stern 111“. Er sei selten „einer solchen Freak-Show an Romanfiguren begegnet“, lobte er den Kneipenroman aus der Mauerfall-Zeit. Auch Moritz hatte eine Buchpreisnominierung im Gepäck, Ingo Schulzes „Die rechtschaffenen Mörder“, ebenfalls ein Wende-Roman, „geschickt konstruiert“, so Moritz, erzählt aus drei Perspektiven.

Als „großen deutschen Gesellschaftsroman“ bezeichnete Denis Scheck Bov Bjergs „Serpentinen“, ernst und doch zum Lachen. Selten habe er „um das Schicksal einer Romanfigur so gebangt“. Ob Monika Helfers Familienroman „Die Bagage“ („klug und wahnsinnig unterhaltsam“), George Saunders schreibender Fuchs („Fuchs 8“) oder das so „geistreiche“ wie „lustige“ Buch „Der Freund“ von Sigrid Nunez, über eine Frau, die eine dänische Dogge erbt: Scheck, ein Meister des pointierten Ausdrucks, lässt nicht nach in seiner Begeisterung für jedes einzelne Werk auf seiner Liste.

Heitere Scharmützel und Running Gags

Nicht minder eloquent wirbt Rainer Moritz, der Leiter des Hamburger Literaturhauses, für seine Favoriten. Daniel Cohn-Bendits Fußballerinnerungen „Unter den Stollen der Strand“ sind dabei, Wiglaf Droste mit „Tisch und Bett“ und sogar die Neuübersetzung von Margret Mitchells Klassiker mit dem leicht abgewandelten Titel „Vom Wind verweht“.

Dass sich die beiden Profis nicht unbedingt einig sind in der Beurteilung der Bücher, macht den Reiz des Abends aus. Kleine Neckereien und Running Gags wie Moritz’ Schmelzkäseecke im ehemals gemeinsamen Pariser Appartement verliehen der Präsentation die besondere Würze.