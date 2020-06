Herne: Heimatmuseum in Unser Fritz freut sich über Platz 94

Herne. Bei einem Museumsranking des Online-Portals Testberichte.de kam das noch junge Herner Heimatmuseum Unser Fritz auf Platz 94 von 464.

Das Heimatmuseum in Unser Fritz ist bei einem Museums-Ranking von Testberichte.de auf Platz 94 von 464 deutschen Museen gelandet. Das Verbraucherportal hat nach eigenen Angaben rund 640.000 Online-Bewertungen von Besuchern ausgewertet. Grundlage der Auswertungen seien alle verfügbaren Google-Rezensionen gewesen, wobei nur gut besuchte Museen mit mindestens 100 Bewertungen berücksichtigt worden seien.

Museum erzählt Alltagsgeschichte

Ein schönes Ergebnis „für ein Museum, das vor vier Jahren noch kein Mensch kannte“, findet Ralf Piorr, der als Historiker in dem Wanner Museum beschäftigt ist und die Ausstellungen dort kuratiert. Das Museum wurde 2017 komplett neu konzipiert. Piorrs Erklärung für den Erfolg: „Unsere Ausstellung holt die Besucher und Besucherinnen in ihrem Alltag ab. An viele unserer Exponate können sich die Menschen erinnern.“ Auf diese Weise werde Alltags- und Sozialgeschichte erzählt. Für Piorr ist die Platzierung auch eine Auszeichnung für die Mitarbeiter vor Ort und ihren Umgang mit den Besuchern.

In dem Ranking von Testberichte.de kommt das beliebteste Museum auf durchschnittlich 4,8 Bewertungs-Sterne von möglichen fünf, das unbeliebteste - Mauermuseum / Haus am Checkpoint Charlie in Berlin - liegt bei 3,8. Das Heimatmuseum hat 4,6 Sterne erreicht. Auf Platz 1 kam das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Ein weiteres Herner Museum, das Westfälische Museum für Archäologie, findet sich auf Platz 157 mit 4,5 Sternen.