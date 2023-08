Herne: HCR weitet Fahrtenangebot an den Wochenenden aus

Herne. Die HCR weitet ihr Fahrtenangebot aus. Insbesondere an Wochenenden gibt es zusätzliche Fahrten. Änderungen gibt es auf mehreren Linien.

Änderungen gibt es mit dem Fahrplanwechsel ab Montag, 14. August, auf mehreren Linien.

Die Linie 351 ist jetzt auch sonntags von Herne Bahnhof bis Castrop Münsterplatz unterwegs und bedient somit den gleichen Linienweg wie montags bis samstags. Außerdem wird die Haltestelle Werkshallenstraße in Florianweg umbenannt.

Aufgrund der hohen Nachfrage wird das Angebot der Linie 362 samstags zwischen 10 und 18 Uhr auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet. Die Linie 303 endet in der Woche abends und am Wochenende ganztägig an der Haltestelle Regenkamp. Auf der Linie 311 werden zwei morgendliche Fahrten der Linie 311 bis zur Haltestelle Friedrich der Große verlängert. Die Linie 337 endet sonntags am Herner Bahnhof.

Auf den Linien 303, 311, 312, 323, 324, 328, 329, 337 und 362 kommt es außerdem zu geringfügigen Anpassungen des Fahrplans. Darüber hinaus hat die HCR das Angebot der Einsatzwagen auf den Linien 312, 323, 324, 351 und 362 bedarfsgerecht erweitert.

Alle Fahrtzeiten sind in der HCR-App zu finden. Die detaillierten Änderungen zum Fahrplanwechsel sind unter www.hcr-herne.de aufgelistet. Für Rückfragen stehen außerdem die Mitarbeitenden in den KundenCentern sowie rund um die Uhr das ServiceTelefon unter 0 800 6 / 50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen) zur Verfügung.

