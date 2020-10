Herne hat große Pläne fürs neue Stadtteilzentrum Eickel

Umbau wird zu 80 Prozent gefördert

Der Rat hat im Dezember 2015 das Stadumbauprogramm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ und ein entsprechendes integriertes Handlungskonzept beschlossen. Volumen: 36,7 Millionen Euro.

Die Kosten in Höhe von sechs Millionen Euro für die Umwandlung des Jugend- in ein Stadtteilzentrum werden zu 80 Prozent von Bund und Land gefördert; die Stadt muss also selbst „nur“ 1,2 Millionen Euro zu dem Projekt beitragen.