Herne: Hans-Peter Noll ist Spitzenkandidat für Ruhrparlament

Herne. Die CDU im Ruhrgebiet hat am Freitagabend die Reserveliste für die Wahl zum Ruhrparlament gewählt. Auf Platz 1 mit 98 Prozent: Hans-Peter Noll.

Hans-Peter Noll ist nun offiziell der Spitzenkandidat der CDU für das Ruhrparlament. Der Herner wurde am Freitagabend in Essen mit 98 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Platz 1 der Bewerberliste gewählt.

„Das Ruhrgebiet braucht Mut für neue Entwicklungen. Es darf nicht länger lokal, sondern muss regional denken“, sagte Noll. Denn die Flächen für Unternehmensansiedlungen und damit für Arbeitsplätze, für lebenswertes Wohnen, für die Natur und Freizeit seien begrenzt. Das Ruhrgebiet braucht einen Repräsentanten aus der RVR-Verbandsversammlung und nicht aus dem Kreis der Oberbürgermeister und Landräte“, betonte Hans-Peter Noll. Als SPD-Spitzenkandidat tritt der Herner Oberbürgermeister Frank Dudda an.

„Frischer Wind“ für die RVR-Verbandsversammlung

Der Bezirksvorsitzende der CDU Ruhr, Oliver Wittke (MdB), freute sich über den neuen Spitzenkandidaten: „Mit Professor Noll wird frischer Wind in die RVR-Verbandsversammlung einziehen. Ohne die CDU, die Ruhr-Partei, gäbe es keine Direktwahl am 13. September für das Ruhrparlament.“ Erstmals überhaupt können die Bürger des Reviers in Nordrhein-Westfalen durch eine Direktwahl eine eigene politische Interessenvertretung für die Region wählen.

Hans-Peter Noll ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein, Vorsitzender des Kuratoriums der BMR Business Metropole Ruhr und Mitglied im Beirat Geopark Ruhrgebiet. Er hat sich in unterschiedlichen Tätigkeiten, Gremien und Veröffentlichungen intensiv mit dem Strukturwandel des Ruhrgebietes befasst. Seit 1989 ist er Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum.