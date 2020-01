Herne: Haltestelle Schillerstraße wird barrierefrei

Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Schillerstraße in Fahrtrichtung „Herne Bahnhof“ soll nun mit Verspätung kommen. Die Bauarbeiten sollen im Sommer starten und voraussichtlich ein halbes Jahr dauern, heißt es bei der Stadt. Die Besonderheit: Für den Ausbau müssen die Berliner Kissen auf der Fahrbahn weichen.

Die Pläne für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Schillerstraße in Herne-Mitte stellt die Stadt der Politik an diesem Donnerstag im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung vor (ab 16 Uhr, Bürgersaal des Sud- und Treberhauses, Eickeler Markt 1). Sie liegt in einer Tempo-30-Zone zwischen Arndt- und Goethestraße nahe der Grundschule Schillerstraße. Neben der Haltestelle liegen in jeder Fahrtrichtung „Berliner Kissen“, also in der Fahrbahn eingebaute Bremsschwellen für Fahrzeuge.

Umbaumaßnahmen kosten 160.000 Euro

Um die Haltestelle barrierefrei, sprich: behindertengerecht auszubauen, soll der Gehweg verbreitert, und die Berliner Kissen sollen zurückgebaut werden, heißt es in einer Verwaltungsvorlage der Stadt. Als Ersatz für die Berliner Kissen soll ein Fußgängerüberweg gebaut werden, heißt es weiter. Nicht zuletzt: Alle Querungen würden mit taktilen Bodenindikatoren ausgestattet, die Bordsteine durch Taststeine ersetzt. Die Kosten belaufen sich laut Stadt auf rund 160.000 Euro, die öffentlich gefördert würden.