Herne: Gymnasium holt Preis – Jüdisches Leben beleuchtet

Herne. Das Gymnasium Eickel in Herne hat bei einem Wettbewerb gewonnen: Schüler beleuchteten jüdisches Leben. Warum die Jury so beeindruckt war.

Wie können wir jüdisches Leben an unsere Schule bringen? Diese Frage habe sich Schülerinnen und Schüler des katholischen Religionskurses der Q1 des Gymnasiums Eickel gestellt. Entstanden sind fünf Arbeitsgruppen und ein Projekt unter dem Titel #jüdischeslebenineickel. Damit belegte die heutige Q2 den 1. Platz beim „Dr. Otto-Ruer-Preis“ des Freundeskreises der Synagoge Bochum-Herne-Hattingen.

„Alle fünf Mitglieder der Jury haben sich einstimmig für euer Projekt ausgesprochen“, sagt Volker Brüggemann, Vorsitzender des Freundeskreises, bei der Preisübergabe am Dienstag in der Schule . Und: „Es gab keinerlei Diskussionen. Das zeigt, wie beeindruckt die Jury war.“ Die Schüler hätten sich nicht, wie zu erwarten, mit einem historischen Rückblick befasst, sondern mit dem aktiven jüdischen Leben. „Schönen Dank, dass ihr euch so intensiv damit auseinander gesetzt habt“, sagt Brüggemann, als er die Urkunden und das Preisgeld von 1000 Euro überreicht.

„Nicht schon wieder über Geschichte sprechen – das haben wir alle im Unterricht“

„Schönen Dank, dass ihr euch so intensiv damit auseinander gesetzt habt“: Volker Brüggemann, Vertreter des Freundeskreises der Synagoge Bochum-Herne-Hattingen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

„Wir haben uns zunächst eine Dokumentation angeschaut, um ein Grundwissen über das jüdische Leben zu bekommen“, erklärt Leonie Hochbein, die am Projekt beteiligt war. In kleinen Gruppen habe die Klasse dann überlegt, womit sie sich befassen könnte: „Wir wollten nicht schon wieder über die Geschichte sprechen, das haben wir alle im Unterricht.“ Mitschüler Tristan Thunig nickt: „Wir wollten uns mit aktivem jüdischen Leben befassen und unsere Mitschüler einbinden.“ So entstanden fünf Arbeitsgruppen – eine davon die Informationsgruppe.

„Der Wettbewerb hieß #jüdisches Leben und deshalb haben wir einen Instagramkanal erstellt, auf dem wir Beiträge geteilt haben.“ Außerdem verteilten die Schüler Infotexte an andere Schüler: „Wir haben extra ein wiederkehrendes Zeichen drauf gedruckt, damit die anderen wissen, dass es keine normale Schulmitteilung war“, erklärt Leonie. Die Informationsgruppe befasste sich unter anderem mit Gebeten, Essensregeln, Ge- und Verboten, der Bedeutung der Synagoge und dem Chanukka-Fest. „Ich fand sehr interessant, die Gebete anzuschauen und mit anderen Religionen zu vergleichen.“ Tristan ergänzt: „Mich hat die Vielfalt der Kultur beeindruckt und dass es heute noch so gelebt wird.“

Schnitzeljagd für die Fünftklässler organisiert

300 Schüler aus 19 Schulen nahmen teil Die Abgabefrist für den 4. Dr. Otto-Ruer-Preis war der 2. März 2020. Teilnehmen konnten Schüler aus Bochum, Herne und Hattingen ab dem 7. Schuljahr. Insgesamt nahmen 300 Schüler aus 19 Schulen mit 26 Projekten teil. Ziel des Preises ist, dass Schüler Gelegenheit erhalten, sich mit dem Judentum zu befassen. Weitere Infos unter www. freundeskreisbochumersynagoge.de .

Eine andere Gruppe stellte „Challa“-Brote, Hefezöpfe, her und verteilte sie an einem Freitag in jeder Klasse. „Dazu gab es einen Infozettel, um den Bezug herzustellen und Rezepte“, sagt Leonie. Am „Tag der offenen Tür“ hatte die „Quiz-Gruppe“ für die künftigen Fünftklässler eine Schnitzeljagd vorbereitet. Die „Chanukkia“-Gruppe verband das jüdische Chanukkafest mit der christlichen Adventszeit. Die „Insta-Gruppe“ schließlich koordinierte alles und dokumentierte die Arbeit auf Instagram.

„Die Kombination aus Information gebunden an Aktion war uns wichtig“, betont Religionslehrerin Maja Ruth Greling. Es sollte nicht nur um die Geschichte gehen. „Jüdisches Leben wird zu oft auf die Vergangenheit bezogen.“ Ein Schulschwerpunkt sei, die christlich-jüdische Verständigung zu verbessern. „Deshalb war es auch wichtig, die gesamte Schülerschaft mit einzubeziehen.“ Die habe das Ganze positiv aufgefasst. „Wir haben selber ein ganz anderes Bild vom jüdischen Leben bekommen, eins, das nicht durch die Geschichte geprägt ist“, sagt Leonie, die hofft, dass das Projekt nicht in der Schule stoppt, sondern darüber hinaus geht. „Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, mit denen ich vorher nicht so viel zu tun hatte und so neue Freunde gefunden“, freut sich Tristan. Pläne für die Verwendung des Preisgeldes hat die Klasse noch nicht.