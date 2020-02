Herne: Grüne möchten Stadtbibliothek sonntags öffnen

Die Grünen möchten die Herner Stadtbibliothek auch am Sonntag öffnen. Einen entsprechenden Prüfantrag bringen sie in die nächste Kulturausschusssitzung ein.

Die Kulturverwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwieweit eine Sonntagsöffnung der Stadtbibliothek in Herne zu realisieren ist. Hintergrund: Etliche Stadt- und Stadtteilbüchereien im Ruhrgebiet beginnen in diesem Jahr, sonntags zu öffnen. Städte wie Bochum, Essen und Duisburg sind bereits in einer Planungsphase. In Dinslaken hat eine erste Testphase bereits begonnen.

Erste Bibliotheken beginnen mit der Sonntagsöffnung

„Bibliotheken haben in den letzten Jahren einen Wandel in ihrer Nutzung und Funktion erlebt“, begründet Tina Jelveh (Grüne) den Vorstoß. „Heute sind sie nicht nur Ausleihbibliotheken, sondern Orte des Lernens und Begegnens, Orte mit einer hohen Aufenthaltsqualität.“ Aus grüner Perspektive sei eine solche Öffnung sehr sinnvoll, da sonntags die meisten Menschen Zeit und Ruhe hätten, das Angebot in den städtischen Bibliotheken zu nutzen. „Darüber hinaus bietet eine Sonntagsöffnung für Familien die Chance, gemeinsam das Angebot der Stadtbibliothek zu nutzen.“

Im Rahmen des neuen Bibliothekenstärkungsgesetzes sind rechtliche Rahmenbedingen durch das Land NRW geschaffen worden.