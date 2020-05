Herne: Grüne Jugend fordert mehr Einsatz für LGBT-Community

Herne. Am „Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie“ lenkt die Grüne Jugend den Blick auf Defizite in Herne. Das wird für die queere Gemeinschaft gefordert.

Die Grüne Jugend vermisst in Herne flächendeckende Strukturen für die queere Community, um insbesondere Jugendlichen Schutz und Orientierung zu bieten. Außerdem müsse die LGBT-Gemeinschaft in der Stadtgesellschaft sichtbarer werden, so die Forderung. LGBT steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Menschen.

Aufruf zum Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie

Anna Schwabe (2.v.re.) und Fabian May (l.) bilden das Sprecherduo der Grünen Jugend Herne. Mit im Bild: Justus Lichau (re.) und Marvin Müller. Foto: Grüne Jugend

Darauf weist die Jugendorganisation der Herner Grünen anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi- und Transphobie (IDAHOBIT) am Sonntag, 17. Mai hin. „Wir begrüßen in diesem Sinne ausdrücklich die Entwicklung des queeren Jugendforums im Stadtteilzentrum Pluto und die Planungen für einen Christopher Street Day (CSD) in Herne“, erklären Anna Schwabe und Fabian May von der Grünen Jugend Herne.

Die Premiere des Herner CSD sollte eigentlich im Juni stattfinden, musste wegen der Corona-Krise jedoch für dieses Jahr gestrichen werden. Der Demonstrationszug für LGBT-Rechte soll nun im Sommer 2021 stattfinden, so Mitorganisatorin Elena Franz im April zur WAZ.

Queeres Jugendforum im Podcast „Grünschnäbel“

Dieses gesellschaftliche Engagement des queeren Jugendforums dürfe aber „nicht das Feigenblatt städtischer Inaktivität“ sein, so die Grüne Jugend. Vielmehr sei verstärkte Eigeninitiative aus dem Herner Rathaus nötig.

Laron Janus ist Leiter des queeren Jugendforums im Pluto und ab Sonntag im Herner Podcast „Grünschnabel“ zu hören. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Über Herausforderungen und konkrete Maßnahmen hat die Grüne Jugend mit Laron Janus, Leiter des queeren Jugendforums und Initiator der CSD-Planung, in ihrem Podcast „Grünschnäbel“ gesprochen. Die neue Folge erscheine am Sonntag, 17. Mai, und sei auf allen gängigen Plattformen abrufbar, so die Parteinachwuchs der Grünen.

