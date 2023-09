Die KGV-Vorsitzende Daniela Richter (links) organisiert das Benefizfest und die Typisierungsaktion für Kathrin Weckmann, die akut an Leukämie erkrankt ist.

Spendersuche Herne: Großes Benefizfest für an Leukämie erkrankte Kathrin

Herne. Der KGV Herner Mark startet eine Typisierungsaktion, um einen Stammzellspender für Kathrin Weckmann (60) zu finden. Es gibt ein großes Fest.

Der Kleingartenverein Herner Mark veranstaltet am Samstag, 23. September, ein großes Benefizfest, um der an Leukämie erkrankten Hernerin Kathrin Weckmann zu helfen. Bei einer Typisierungsaktion soll ein Spender gefunden werden. Die Einnahmen aus der Veranstaltung sollen an die Stiftung DKMS gehen.

+++ Alles zum Schicksal von Kathrin Weckmann: „Es gibt nur noch Leben oder Tod“ +++

Benefizfest und Typisierungsaktion: Wann? Was? Wo?

Die Typisierungsaktion soll zwischen 15 und 19 Uhr im Wirtshaus Herner Mark stattfinden. Wer sich als möglicher Spender für die DKMS registrieren will, kann dort einen Abstrich machen, der im Mundraum genommen wird. Wer teilnimmt, landet in der Datei der DKMS und kann Erkrankten helfen.

Zwischen 15 und 22 Uhr soll es ein großes Benefizfest rund um das Wirtshaus und die Kleingartenanlage geben. Die Vereinsvorsitzende Daniela Richter kündigt an, dass drei Bands auf der Bühne auftreten. Es soll drei Bierwagen und eine Essensmeile mit verschiedenen Foodtrucks geben. Dazu gehören ein Eiswagen, ein Pizzawagen und ein Champignonstand aus der Zille.

+++ Auch interessant: Riesenschaden in Schulen: Herner für Randale verurteilt +++

Alle Spenden gehen an die DKMS – Fest wird an Kathrin Weckmann übertragen

Es gebe bereits zahlreiche Spender, die etwas beisteuern. Dazu gehört eine Barspende über 1000 Euro. Es soll auch eine Tombola geben. Der Schützenverein Hubertus wolle ein Luftbogenschießen aufbauen. „Wir machen das gemeinsam für Kathrin“, sagt Daniela Richter. Die 42-Jährige will auch dafür sorgen, dass das Fest zu Kathrin Weckmann ins Krankenhaus übertragen wird.

Richter verspricht, dass alle Einnahmen an die DKMS gespendet werden. Es soll auch auf die Krankheit aufmerksam gemacht werden. Achtung: Parkplätze an der Kleingartenanlage sind knapp. Die Veranstalter empfehlen am Gysenberg im Bereich der Eissporthalle zu parken. Noch besser sei die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß.

+++ Wanne Eickel: 30-Jähriger nach Boxtraining im Hauptbahnhof verhaftet +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel