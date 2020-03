Ein Bauunternehmer aus Herne ist am Mittwoch am Bochumer Landgericht verurteilt worden. Nach der Beweisaufnahme über knapp sieben Monate bezifferten die Richter den durch den 52-Jährigen und ein Schwarzlohn-Modell angerichteten Sozialversicherungs- und Steuerschaden auf 801.320,50 Euro.

Das Volumen der anfänglichen Anklage hatte noch deutlich höher gelegen. Richter Carsten Schwadrat sprach in der Urteilsbegründung von einem „komplexen langen Verfahren“, das nun am 28. Hauptverhandlungstag zu Ende gegangen sei. Bereits im Herbst 2019 hatten die Bochumer Richter in dem Schwarzlohn-Prozess drei ursprünglich geständige Mitangeklagte, darunter auch einen zweiten Herner Bauunternehmer, jeweils zu Bewährungshaftstrafen von einmal 20 und zweimal neun Monaten verurteilt. Das Verfahren gegen den jetzt zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilten Bauunternehmer und zwei weitere Mitangeklagte – darunter ein ehemaliger Betriebsleiter (56) aus Herne sowie ein vorbestrafter Ex-Bauunternehmer (49) aus Bochum – war danach weitergegangen.

„Abdeckrechnungen“ von Servicefirmen eingepflegt

Diese beiden Mitangeklagten kassierten am Mittwoch 22 Monate Haft auf Bewährung sowie 18 Monate Haft. Die Richter stellten im Urteil fest, dass in der Firma des 52-jährigen Bauunternehmers von 2009 bis 2015 Scheinrechnungen in Höhe von knapp 5,2 Millionen Euro „eingebucht“ worden waren. Dies sei allein mit dem Ziel geschehen, Schwarzlohnzahlungen an Mitarbeiter in bar verschleiern zu können. „Mindestens 15.000 Euro Netto-Schwarzlöhne monatlich“ wurden laut Urteil wissentlich und mit Billigung des Angeklagten im Tatzeitraum an „im Einzelnen nicht mehr feststellbare Beschäftigte gezahlt.“

Der Unternehmer soll in seine Buchhaltung in Serie sogenannte „Abdeckrechnungen“ von Servicefirmen eingepflegt haben, die er über zuvor eigens installierte Strohmänner selbst kontrolliert habe. In Wirklichkeit soll den Rechnungen der Servicefirmen aber nie eine Gegenleistung zugrunde gelegen haben. Das auf die Konten der jeweiligen Scheinfirmen überwiesene Geld soll laut Urteil nämlich von dem Angeklagten unmittelbar wieder bei der Bank abgehoben worden sein. Dieser Rückfluss von Bargeld sei dann zur Lohnzahlung von „schwarz“ beschäftigten Arbeitnehmern verwendet worden, so die Richter der 13. Wirtschaftsstrafkammer. Die Urteile lauten auf Steuerhinterziehung sowie Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt und Sozialversicherungsbeiträgen.