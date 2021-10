Herne: Geld für ehrenamtliches Engagement – So macht man mit

In Herne lesen Paten Kindern in Kitas vor. Dafür gab es nun die erste Finanzhilfe.

Herne. In Herne stehen 19.000 Euro für ehrenamtliches Engagement zur Verfügung. 1000 Euro winken jeweils für ein Projekt. So kann man sich bewerben.

Ehrenamtliche Projekte in Herne können jetzt mit 1000 Euro gefördert werden. Wie die Stadt berichtet, kommt das Geld aus dem Landesprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“. Dafür stelle Nordrhein-Westfalen insgesamt zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Herne erhält aus dem Programm nach Angaben der Stadt 19.000 Euro. „Das Ehrenamt ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt. Es ist großartig zu sehen, wie sehr sich Hernerinnen und Herner ehrenamtlich engagieren. Das Programm ist genau das richtige Signal, um das Ehrenamt in unserer Stadt zu fördern und zu wertschätzen“, so Oberbürgermeister Frank Dudda in der Mitteilung. Die ersten 1000 Euro Förderung in Herne kämen der „Bücherbande“ zugute.

Herne: Förderbescheid wurde übergeben

In dem Projekt hätten sich Vorlesepatinnen und -paten zusammengefunden, um den Kindern in den Kitas der Stadt vorzulesen. „Wir freuen uns über die Förderung, damit können wir die Kitas unterstützen, denn es gibt immer wieder Bücher, die neu- oder nachgekauft werden müssen, weil sie so beliebt sind und die Kinder sie oft in Gebrauch haben“, so Andrea Sudkamp, die das Projekt 2015 ins Leben rief.

In der Kita Rappelkiste übergab Armin Kurpanik, Leiter des Ehrenamtsbüros der Stadt Herne, den Förderbescheid an Andrea Sudkamp. „Der Antrag musste sehr schnell gestellt werden, denn die Frist für die Anträge für das Jahr 2021 beträgt genau einen Monat, nämlich den Oktober.“

Wer mit seinem Projekt ebenfalls gefördert werden möchte, der meldet sich beim Ehrenamtsbüro der Stadt Herne unter Telefon 02323/16-1716 oder per E-Mail an ehrenamt@herne.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel