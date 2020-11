Herne: Gartenhütte brennt - Anwohner schließen die Fenster

Die Feuerwehr Herne rückte am Abend nach Wanne aus.

Herne. Eine Gartenhütte ist in Herne ausgebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Anwohner auf, die Fenster zu schließen.

Eine brennende Gartenhütte an der Heidstraße in Wanne hat die Feuerwehr Herne auf den Plan gerufen. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr ein Löschfahrzeug der Feuerwache 1 und ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der Löschfahrzeuge brannte die Gartenhütte bereits in voller Ausdehnung. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner zweier benachbarter Mehrfamilienhäuser aufgefordert, ihre Fenster zu schließen.

Herne: Feuerwehr war 40 Minuten vor Ort

Die Berufsfeuerwehr war mit 18 Einsatzkräften rund 40 Minuten vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr war an der Einsatzstelle nicht mehr erforderlich und sicherte während den Einsatzmaßnahmen den Grundschutz, heißt es abschließend.