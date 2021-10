Herne: Fridays-for-Future-Demonstration auch in Wanne

Ende September demonstrierten zahlreiche Menschen in der Herner Innenstadt für mehr Klimaschutz. Nun steht eine Demo in Wanne-Mitte an.

Herne. Nachdem die Herner „Fridays for Future“-Gruppe in der Herner City für mehr Klimaschutz demonstriert hat, steht nun eine Kundgebung in Wanne an.

Nachdem die Herner „Fridays for Future“-Gruppe Ende September in der Herner Innenstadt für mehr Klimaschutz demonstriert hat, wollen die Organisatoren nun auch in der Wanner Innenstadt ihren Forderungen mit einer Demonstration Nachdruck verleihen.

Die Organisatoren rufen zu einer Kundgebung am Freitag, 22. Oktober, um 15 Uhr vor der Christuskirche (Hauptstraße 245) auf. Vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlungen, die den klimapolitischen Kurs in Deutschland für die nächsten Jahre entscheiden würden, wolle man den Politikerinnen und Politikern Druck machen, endlich die Maßnahmen zu treffen, die für eine klimagerechte Zukunft nötig seien.

In Herne gelte seit über zwei Jahren der Klimanotstand. Es sei viel geredet und versprochen worden – doch gehandelt worden sei bislang kaum. Weder im Bereich des Klimaschutzes noch bei der Klima-Folgenanpassung tue man das Nötigste, um die Krise abzuwenden. Dabei treffe die Klimaerwärmung eine so dicht besiedelte Stadt wie Herne besonders stark: Durch den hohen Versiegelungsgrad bildeten sich im Hochsommer Hitze-Inseln, die das städtische Klima zusätzlich erwärmten. Dies gelte nicht nur für Herne, sondern auch für Wanne. „Darum streiken wir auch hier für einen konsequenten Klimaschutz, der unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhält“, so die Organisatoren.

Die Organisatoren bitten darum, auf das Mitbringen von Parteifahnen oder Ähnlichem zu verzichten.

