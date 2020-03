Herne: Frauen Union fordert gleichen Lohn für gleiche Arbeit

Herne. Die Frauen Union Herne fordert Lohngerechtigkeit. Ihre Forderung zum Equal Pay Day: „Frauen haben Anspruch auf gleiche Entlohnung!“

Aus Anlass des bundesweiten Equal Pay Day an diesem Dienstag, 17. März, ruft die Frauen Union Herne Politik, Unternehmen und Tarifpartner auf, Lohngerechtigkeit für Frauen und Männer bei gleicher und gleichwertiger Arbeit endlich zu verwirklichen.

Der Equal Pay Day ist ein internationaler Aktionstag für die Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern und wird in zahlreichen Ländern an unterschiedlichen Tagen begangen. In Deutschland markiert der Aktionstag symbolisch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. „Gleich ist gleich. Wenn Frauen und Männer an Wert und Würde gleich sind, dann muss das auch für die Bezahlung gelten“, sagt Gudrun Nott, Vorsitzende der Frauen Union Herne.

Nott: Wert von Arbeit darf nicht am Geschlecht gemessen werden

Gudrun Nott ist Vorsitzende der Frauen Union in Herne. Foto: Sabrina Didschuneit / WAZ

Für die Frauen Union sei Lohngerechtigkeit ein zentrales Thema für die Gleichstellung von Frauen, denn nach wie vor werde die Arbeit von Frauen und Männern unterschiedlich bewertet und bezahlt – trotz gleicher Qualifikation, heißt es in einer Mitteilung. „Für viele Frauen hängt eine gesicherte Zukunft von gerechtem Lohn ab“, so Nott. Der Wert von Arbeit dürfe nicht am Geschlecht gemessen werden. Es sei unerheblich, ob eine Frau oder ein Mann Brot backe, Kranke pflege oder eine Abteilung leite. Was zähle, sei die gerechte Entlohnung der Leistung, denn sie verringere das Risiko auf Altersarmut, von dem besonders Frauen betroffen sind, so Gudrun Nott weiter.

Die Frauen Union fordert Verantwortliche in Politik, Wirtschaft und Kirche auf, sich uneingeschränkt für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern einzusetzen: „Es geht darum, Lohngerechtigkeit als Ausdruck der grundrechtlich geschützten Gleichberechtigung und der Chancengleichheit zu verstehen und umzusetzen.“ Ziel müsse die Abschaffung der bestehenden Lohnlücke sein, so die Vorsitzende. Gleichzeitig appelliert sie an Frauen, sich offensiv mit Entgelt zu befassen, den eigenen Arbeitswert zu recherchieren und mutig Gehaltsverhandlungen auf Augenhöhe zu führen: „Frauen haben Anspruch auf gleiche Entlohnung!“