Herne: Frank Goosen präsentiert Liebeserklärung an Beatles

Herne. Frank Goosen kommt nach Herne. Im Kulturzentrum steht der Abend unter dem Titel „8 Tage die Woche – die Beatles und ich“. Hier gibt es Tickets.

Der Kabarettist und Autor Frank Goosen kommt nach Herne: „8 Tage die Woche – die Beatles und ich“ lautet das Thema des Abends.

Kurz nach Frank Goosens Geburt hätten die Beatles aufgehört, Konzerte zu geben. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen sei unter Historikern umstritten. Goosen aber finde: Das kann kein Zufall sein. Mit 13 Jahren sei er den „Fab Four“ verfallen und nie wieder von ihnen losgekommen. Nur habe er bisher wenig darüber geschrieben. Das habe er nun geändert: In der Reihe „Musikbibliothek“ seines Verlages Kiepenheuer & Witsch lasse er sich endlich auf Buchlänge über seine Lieblingsband aus.

„Anrührende, spannende und sehr witzige Liebeserklärung“

Dabei erkläre Goosen, wieso sein Weg zu den Beatles mit Schwarzarbeit zu tun hatte, warum er den Text von „Please please me“ zuerst völlig falsch verstand, und wie es kam, dass seine Söhne den Song „Penny Lane“ zum ersten Mal in der Penny Lane hörten. Goosen gelinge eine „anrührende, spannende und sehr witzige Liebeserklärung an die größte Band aller Zeiten“, heißt es in der Ankündigung.

„8 Tage die Woche – die Beatles und ich“: Dienstag, 21. April, Kulturzentrum (Willi-Pohlmann-Platz), Einlass 19, Beginn 20 Uhr. Eintritt: 18 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr, freie Platzwahl. Tickets gibt’s im WAZ-Leserladen an der Bahnhofstraße 64