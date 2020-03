Herne: „Fit im Job“ hilft Frauen beim Einstieg in den Beruf

Herne. Rund 200 Frauen informierten sich bei der Job-Info-Börse der Stadt Herne über Möglichkeiten des beruflichen Wieder- oder Neueinstiegs.

Bei der Job-Info-Börse in den Flottmann-Hallen mit dem Titel „Fit im Job“ sind Unternehmen und Frauen zusammengeführt worden. Für die rund 200 Besucherinnen ging es um den Wieder- oder Neueinstieg in die Arbeitswelt.

„Wir haben im Vorfeld 150 Anmeldungen für die Börse gehabt, allerdings sind viele Frauen auch einfach so zu uns gekommen“, sagte Ulrike Hammerich vom Büro für Gleichstellung und Vielfalt der Stadt Herne. 16 Institutionen und zehn Unternehmen haben sich in den Flottmann-Hallen den Frauen vorgestellt. Darunter die St. Elisabeth-Gruppe, die Caritas, die Emschergenossenschaft, Entsorgung Herne und die Stadt Herne.

Stadt Herne sucht unter anderem Sozialarbeiterinnen und Betriebswirtinnen

„Einige der Firmen bieten sogar eine Ausbildung in Teilzeit an, falls die Frauen aus familiären Gründen nicht anders können“, sagte Hammerich. Mehr Informationen dazu gibt es bei ihr telefonisch unter 02323 / 16 35 82 oder per E-Mail an ulrike.hammerich@herne.de. Dort kann auch ein ausführlicher Beratungstermin zur beruflichen Entwicklung vereinbart werden. Aktuell sucht die Stadt Sozialarbeiterinnen, Betriebswirtinnen, Bibliothekarinnen und Fachangestellte für das Bibliothekswesen sowie Ingenieurinnen unterschiedlichster Fachrichtungen.

Esther-Maria Sondermann von der Agentur für Arbeit hält die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Frauen, die wieder in die Arbeit einsteigen wollen, generell für gut. „Es ist immer die Frage, wie flexibel man ist. Die Flexibilität beinhaltet die Bereitschaft zur Weiterbildung oder auch die Bereitschaft den Beruf zu wechseln. Gerade im Gesundheitswesen und in der Pflege werden Mitarbeiterinnen gesucht, hier gibt es eine große Nachfrage und Chancen zum Einstieg.“

Herne ist das Logistik-Drehkreuz im Ruhrgebiet. Auch hier böten sich den Frauen viele Chancen, so Sondermann. „Ich kenne Frauen, die sagen, Lkw- oder Busfahren ist für mich eine Alternative. Als Beispiel seien die Wanner-Herner-Eisenbahn, der Logistiker Duvenbeck und die HCR genannt.“