Herne: Feuerwehrfest mit Rock, Rettern und „Crange-Feeling“

Feuer und Flamme beim Tag der offenen Tür: Zwei Herner Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr luden erstmals zu einem Familienfest in ihr neues Domizil an der Koniner Straße in Holsterhausen ein.

Herne. Über Tausende von Besuchern freute sich die Freiwillige Feuerwehr beim zweitägigen Fest am neuen Herner Feuerwehrhaus. Was Gästen geboten wurde.

Mitte 2020 hat die Freiwillige Feuerwehr das neue Feuerwehrhaus an der Koniner Straße in Betrieb genommen. Knapp drei Jahre später luden die dort beheimateten Löschzüge Herne-Mitte und Holsterhausen zu einem zweitägigen Familienfest ein - die Resonanz war riesig.

Am Sonntag tauschten die Mitglieder der Feuerwehrband Kanal 499 die Strahlrohre gegen Instrumenten ein und rockten mit ihrem Publikum in den Mai. Trotz des großen Andrangs sei noch genügend Platz um Tanzen gewesen, berichtet die Freiwillige Feuerwehr.

Die Feuerwehrband Kanal 499 rockte am Sonntagabend mit ihrem Publikum in den Mai. Foto: Feuerwehr Herne

Mit einem großen Familienfest setzten die Löschzüge die Feierlichkeiten am Montag, 1. Mai, von 12 bis 18 Uhr fort. Mehrere tausend Gäste hätten am Tag der offenen Tür teilgenommen. „Bei Sonnenschein und bester Stimmung entsteht fast schon Crange-Feeling“, berichtete die Freiwillige Feuerwehr.

Die Höhenretter führten ihre Arbeit vor, und auch die anderen Sondereinheiten präsentieren sich vor Ort. Feuerwehrfahrzeuge konnten besichtigt werden – vom Rettungswagen über Löschfahrzeuge bis hin zum Boot. Kinder- und Jugendfeuerwehr boten Mitmachaktionen an. Eine Einsatzkleidungs-Modenshow, Vorführungen von Fettexplosionen und weitere Aktionen rundeten das Programm ab. Stärkung gab es für kleine und große Gäste am Kuchenbuffet, am Grill, an der Gulaschkanone und am Getränkestand.

Auch die Höhenretter der Feuerwehr präsentierten sich beim Familienfest in Holsterhausen. Foto: Feuerwehr Herne

„Vielen Dank für die gelungene Veranstaltung, ihr wart Spitze“, erklärte anschließend eine Besucherin auf Facebook. Ein anderer Besucher lobte die „großartige Veranstaltung – super organisiert, viel Interessantes für den Nachwuchs.“

