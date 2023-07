Blaulicht Herne: Feuerwehr vermutete Menschen in brennender Wohnung

Herne. Dichter Rauch quoll aus einem Haus in Herne: Die Feuerwehr vermutete zunächst Menschen in der Wohnung. Das bewahrheitete sich zum Glück nicht.

Großeinsatz in Herne: Beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und zwei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sind am Donnerstagabend, 20. Juli, zu einem Wohnungsbrand in die Hauptstraße nach Eickel ausgerückt. Dort war gegen 18.30 Uhr dichter Rauch im zweiten Obergeschoss zu sehen.

Wie die Feuerwehr berichtet, war – entgegen erster Meldungen – niemand mehr in der Wohnung. Die Feuerwehrleute konnten deshalb sofort mit der Brandbekämpfung beginnen. Und die war schnell vorbei: Der eingesetzte Atemschutztrupp konnte die brennende Küche innerhalb wenigen Minuten löschen. Im Anschluss wurden noch Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Hauptstraße wurde in einem Abschnitt für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Herne und ein Notarzt der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen im Einsatz.

