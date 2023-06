Herne: Feuerwehr rückt zu Brand in Mehrfamilienhaus aus

Die Feuerwehr rückte am Dienstag mit einem Großaufgebot zu einem Brand in Herne-Süd aus. (Symbolfoto)

Herne. Brand in einem Mehrfamilienhaus, möglicherweise Menschen in Gefahr: Die Feuerwehr rückte am Dienstag nach Herne-Süd aus. Wie der Einsatz verlief.

Brand in einem Herner Mehrfamilienhaus am Hölkeskampring: Diese Meldung erreichte die Feuerwehr am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Menschen in Gefahr waren, rückten rund 30 Einsatzkräfte nach Herne-Süd aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Wohnungsinhaber den sogenannten Entstehungsbrand löschen. Die Einsatzkräfte mussten lediglich noch Lüftungsmaßnahmen durchführen.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Herner Literaturhaus verabschiedet sich: Das sind die Gründe

Grundsteuer: Tausenden Hernern droht Schätzung

Autobombe mit Fernzünder: „Sah aus wie Lego-Spielzeug“

Der Wohnungsinhaber und seine Frau wurden nach Untersuchung durch eine Notärztin zur Vorsicht in ein Krankenhaus gebracht, da eine Rauchgasvergiftung nicht ausgeschlossen werden konnte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel