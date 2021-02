Herne: Feuerwehr rettet Katze aus brennender Wohnung

Die Feuerwehr hatte am Sonntag in Herne viel zu tun.

Herne. In Herne ist die Feuerwehr am Sonntag zu mehreren Bränden ausgerückt. Aus einer verqualmten Wohnung rettete sie eine Katze.

Die Feuerwehr ist am Wochenende zu mehreren Einsätzen ausgerückt, darunter zahlreiche Brände. Hier ein Überblick.

Gegen 8.45 Uhr sorgte zunächst am Erlenweg eine defekte Ölheizung für Rauch, der aus dem Keller quoll, teilte die Feuerwehr mit. Um 11 Uhr fuhren die Einsatzkräfte dann an die Stöckstraße nach Wanne: Auch dort brannte es im Keller. Ein Bewohner musste über eine Drehleiter aus dem ersten Stock gerettet werden, weil die Wohnung bereits dicht verraucht war. Insgesamt vier Menschen mussten dem Rettungsdienst übergeben werden, einer kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, heißt es weiter. Nach dem Löschen wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt; am Ende konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen.

Gegen 12.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an die Paderborner Straße in Holsterhausen aus. Dort drang dichter, schwarzer Rauch aus der Wohnung. Die Einsatzkräfte schlugen zwei Scheiben ein, damit der Rauch entweichen konnte. In der Wohnung hielt sich kein Mensch auf, eine Katze wurde gerettet. Sie konnte später an die Besitzerin zurückgegeben werden. Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner der anderen Wohnungen zurück in ihre Räume. Über 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Außerdem rückte die Feuerwehr am Sonntag in den frühen Morgenstunden zur vier Containerbränden aus: zweimal an die Overwegstraße, zweimal an die Straße Im Loeken in Herne-Mitte, heißt es. Auf der Straße Landwehrweg wiederum gab es einen Wasserrohrbruch unterhalb des Gehweges: Weil Wasser in den Keller eines Wohnhauses eindrang, wurde eine Pumpe eingesetzt. Und: An der Wörthstraße kam ein Bewohner nicht in seine Wohnung – die Feuerwehr half. Außerdem half die Feuerwehr bei der Sicherung eines Unfalls auf der A 42: Dort war ein Pkw in die Mittelleitplanke gefahren.