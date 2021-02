Herne: Feuerwehr löscht Brand auf Röhlinghauser Sportplatz

Herne. Zwei Container standen am Dienstag auf einem Sportplatz an der Gelsenkircher Straße in Herne in Flammen. Die Feuerwehr fand drei CO2-Flaschen.

Zu einem Sportplatz an der Gelsenkircher Straße in Röhlinghausen ist am Dienstag die Feuerwehr gerufen worden. Dort brannten zwei Container.

Gegen 16.55 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Herne über die Notrufnummer 112 von einem Passanten alarmiert. Dieser meldete eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude auf dem Sportplatz, was die Feuerwehr bei ihrer Ankunft bestätigt sah. Vier Feuerwehrleute übernahmen die Löscharbeiten. Währenddessen wurden in den Containern drei CO 2 -Flaschen gefunden. Die 150° C heißen Flaschen wurden ins Freie gebracht und mit Wasser gekühlt. Der Einsatz dauerte bis 18.30 Uhr an, 14 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Zwei mal vergebens ausgerückt

Am selben Tag war die Feuerwehr bereits zwei mal vergebens ausgerückt. Während des Einsatzes auf dem Sportplatz war eine unklare Rauchentwicklung auf der Hauptstraße in Wanne gemeldet worden. Dort brannte es aber ebenso wenig wie bei einem Logistikunternehmen, für das morgens ein Brand gemeldet worden war.

