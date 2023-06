Herne: Feuerwehr löscht Balkonbrand im dritten Obergeschoss

Herne. Die Herner Feuerwehr ist von einem Hausmeister zu einem Brand im dritten Obergeschoss gerufen worden. Was die Einsatzkräfte dort erwartete.

„Unklare Rauchentwicklung im dritten Obergeschoss“: Diese Meldung des Hausmeisters eines Herner Mehrfamilienhauses hat am Freitagmittag die Feuerwehr erreicht.

Vor Ort brachten Einsatzkräfte die Drehleiter auf der Rückseite des Gebäudes an der Castroper Straße in Börnig in Stellung und löschten das Feuer auf dem Balkon. Da sich der Rauch durch ein gekipptes Fenster auch in der Wohnung ausgebreitet hatte, öffneten weitere Feuerwehrleute zeitgleich die Wohnungstür.

Ein Atemschutztrupp kontrollierte die Wohnung, wo sich jedoch weder Menschen noch Tiere aufhielten. Die Brandursache ist nicht bekannt.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Laut und klimaschädlich: Wieder privates Feuerwerk in Herne

Erste Jahresbilanz vorgelegt: Ein Minus von 623 Bäumen

Kurz vor dem Tod: So bekämpft ein junger Mann die Magersucht

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel