Herne: Feuerwehr im Dauereinsatz - Häuser unbewohnbar

Herne. Die Feuerwehr in Herne war am Donnerstagabend im Dauereinsatz: Mehrere Brände mussten gelöscht werden. Und dann gab es den Stromausfall.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten am Donnerstagabend in Herne alle Hände voll zu tun. Hier eine Chronologie der Ereignisse.

Kurz nach 20 Uhr wurden der Leitstelle mehrere Alarme gemeldet, unter anderem am Emsring in Horsthausen und an der Forellstraße in Baukau, zu denen die Feuerwehr ausrückte. Eingreifen musste sie aber zunächst nicht, ein Rauchmelder und ein Aufzug hatten Alarm ausgelöst. Feuer gefangen hatte aber eine Küche an der Händelstraße. Ein Angriffstrupp rettete sieben Menschen unverletzt aus dem Gebäude und konnte den Brand löschen.

Dann ließ ein Grill an der Heinrich-Lersch-Straße die Einsatzkräfte anrücken, heißt es. Zeitgleich sorgte bis 21.30 Uhr ein Stromausfall in mehreren Ortsteilen für zahlreiche Anrufe von besorgten Bürgern bei der Feuerwehr.

Herne: Zwei Häuser an der Saarstraße nach Bränden unbewohnbar

Sieben Menschen und ein Hund wurden nach dem Einsatz an der Saarstraße durch den Notarzt untersucht, ins Krankenhaus musste aber niemand. Foto: Feuerwehr

Gegen 23 Uhr rückte die Feuerwehr dann an die Saarstraße nach Sodingen aus. Eine Wohnung im dritten Obergeschoss brannte lichterloh, Flammen schlugen aus dem Fenster. Glück im Unglück: Alle Anwohner hatten das Gebäude verlassen. Mehrere Atemschutztrupps wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt, gleichzeitig wurde eine Drehleiter auf der Rückseite eingesetzt. Die Löscharbeiten waren sehr schwierig und zogen sich bis in die Morgenstunden hin, auch wegen der extrem hohen Temperaturen. Sieben Menschen und ein Hund wurden durch den Notarzt untersucht, ins Krankenhaus musste aber niemand. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, heißt es. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch die Freiwillige Feuerwehr, die auch den Grundschutz im Stadtgebiet sicherstellten.

Noch während der Löscharbeiten meldeten Anrufer einen Kellerbrand, ebenfalls auf der Saarstraße, rund 200 Meter vom Einsatzort entfernt. Einsatzkräfte wurden vom laufenden Einsatz zu dem Kellerbrand geschickt und weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr angefordert. Dort rettete die Feuerwehr 21 Menschen aus einem verrauchten Treppenraum. Zwei Atemschutztrupps löschten das Feuer in einer elektrischen Anlage. Da zunächst noch eine Person vermisst wurde, wurde eine umfangreiche Personensuche durchgeführt. Es stellte sich aber heraus, dass die Person bereits das Gebäude verlassen hatte. Dieses Haus ist nun ebenfalls nicht mehr bewohnbar, elf Bewohner sind durch die Stadt Herne in Notunterkünften untergebracht worden. Die Kriminalpolizei hat an beiden Einsatzstellen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.