Herne: Feuerwehr-Großeinsatz bei Suez an der Südstraße

Herne. Bei Suez an der Südstraße in Herne läuft derzeit wegen eines Brandes ein Großeinsatz der Feuerwehr. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden.

Bei der Bodenreinigungs- und Abfallbehandlungsanlage von Suez an der Südstraße läuft derzeit wegen eines Brandes ein Großeinsatz der Feuerwehr. Auch die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort. Die Warnapp Nina hat ebenfalls Alarm geschlagen. „In Herne im Bereich Holsterhausen kommt es durch einen Brand zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag“, heißt es in der Warnung der App. „Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume.“

Das Feuer konnte inzwischen zwar gelöscht werden, das Innere der Anlage sei jedoch noch verraucht, teilt Stadtsprecher Christoph Hüsken vor Ort mit. Da der Rauch vom Feuer in Richtung Stadt zog, gelte die Warnung weiterhin.

Feuerwehr konnte Brand schnell löschen

Kurz zuvor hatte die Nina-App einen Stromausfall in einigen Herner Stadtteilen gemeldet. Durch diesen Stromausfall seien die Notstromaggregate des Unternehmens angesprungen, erklärt Suez-Geschäftsführer Theodor Bonkhofer. Gleichzeitig seien Brandmelder losgegangen, allerdings ohne, dass es ein Feuer gegeben habe.

Erst kurze Zeit später habe sich bei der thermischen Bodenaufbereitung ein kleines Feuer an der Außenseite der Brennanlage entwickelt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch innerhalb weniger Minuten löschen, so Bonkhofer. Bei dem Brand seien keine Gefahrenstoffe ausgetreten.

Wertstoffhof in Herne bleibt vorerst geschlossen

Wegen des Brandes und der dadurch möglichen Gefahrenlage bleibe der Wertstoffhof an der Südstraße bis auf Weiteres geschlossen, teilt Entsorgung Herne mit.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald es weitere Informationen gibt.

