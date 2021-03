Herne: Feuer in Wohnung – drei Menschen im Krankenhaus

Die Feuerwehr in Herne ist am Freitagabend zu zwei Einsätzen ausgerückt.

Herne. Die Feuerwehr in Herne ist am Abend zu zwei Einsätzen ausgerückt. In einer Wohnung wurden drei Menschen verletzt. Außerdem brannte eine Hecke.

Bei einem Feuer in einer Wohnung an der Hiberniastraße in Herne-Süd sind am Freitagabend nach 20 Uhr drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, war in der Wohnung eine Gardine in Brand geraten. Durch den geistesgegenwärtigen Einsatz der Wohnungsinhaberin habe das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden können. Trotzdem führte das Feuer zu einer massiven Rauchentwicklung. Die Frau und ihre beiden Kinder wurden durch den Rauch verletzt und mussten in ein Wittener Krankenhaus transportiert werden.

Um kurz vor 23 Uhr rückte die Feuerwehr dann zur Kleingartenanlage am Hoverskamp in Baukau aus. Dort brannte eine Gartenhecke auf einer Länge von rund acht Metern, und das Feuer drohte auf die benachbarten Gartenlauben überzugreifen, so die Feuerwehr. Der Brand konnte durch den Einsatz eines Strahlrohres schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.