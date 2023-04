Die Feuerwehr Herne rückte am Dienstagabend zu einem Einsatz aus.

Blaulicht Herne: Feuer in Wohnhaus – Nachbarn reagieren schnell

Herne. Weil es in einem Wohnhaus in Wanne nach Feuer roch, haben Nachbarn die Herner Feuerwehr gerufen. Gerade noch rechtzeitig, so die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr Herne hat am späten Dienstagabend, 18. April, ein Feuer in einem Wohnhaus in Wanne schnell löschen können. Anwohnerinnen und Anwohner hatten frühzeitig die Rettungskräfte informiert.

Wie die Herner Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilt, wurde der Leitstelle um kurz nach 22 Uhr durch aufmerksame Nachbarn Brandgeruch aus einer Wohnung im ersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Ludwigstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Hausbewohner aus dem Erdgeschoss und dem zweiten Geschoss das Gebäude bereits verlassen. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch ein Bewohner oder eine Bewohnerin in der betroffenen Wohnung befand, wurde die Tür aufgebrochen, und die Einsatzkräfte gingen mit Rohr und unter Atemschutz hinein.

Glücklicherweise war niemand in der Wohnung. Der Brand, so heißt es weiter, war noch in der Entstehung und konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde die verqualmte Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Grund für den Brand: Auf einem Herd brannte eine Mülltüte, teilte die Feuerwehr auf Nachfrage mit. Im Einsatz waren insgesamt 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr. Einsatzende war kurz vor 23 Uhr.

