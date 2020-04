Nach Wanne-Süd sind die Einsatzkräfte in der Nacht ausgerückt.

Blaulicht Herne: Feuer in Haus - einige Wohnungen nicht mehr bewohnbar

Herne. Ein Feuer in einem Wohnhaus in Wanne-Süd hat in der Nacht für einen Großeinsatz gesorgt. Mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

Eine Wohnung auf der Harkortstraße in Wanne-Süd ist in der Nacht zu Samstag ausgebrannt. Mehrere Bewohner müssen nun woanders untergebracht werden.

Nach Angaben der Feuerwehr hatten gegen 4.30 Uhr mehrere Anrufer die Leitstelle der Feuerwehr Herne über den Wohnungsbrand informiert. Neben beiden Löschzügen der Berufsfeuerwehr alarmierte die Leitstelle auch mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern – die Wohnung brannte lichterloh.

Alle Bewohner hatten das Haus verlassen

Frühzeitig geweckt vom Warnton der Heimrauchmelder hatten zu diesem Zeitpunkt bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen können, so die Feuerwehr weiter. Mehrere Trupps löschten das Feuer und kontrollierten alle Wohnungen. Elf Menschen wurden in einem Bus der HCR betreut, weitere drei wurden durch den Rettungsdienst untersucht, waren jedoch unverletzt.

Neben der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sind nach Angaben der Wehr weitere Wohnungen in dem Haus unbewohnbar. Zwei Bewohner müssen durch die Stadt Herne in Räumen untergebracht werden, alle anderen kommen bei Nachbarn und Verwandten unter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zweieinhalb Stunden im Einsatz. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde währenddessen von der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt.