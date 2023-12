Herne: Feuer in der Nacht in Imbiss - Notarzt angefordert

Zu einem Einsatz in Wanne-Eickel rückte die Feuerwehr Herne in der Nacht aus.

Herne Brand in einem Imbiss: Die Feuerwehr Herne ist in der Nacht nach Wanne-Eickel ausgerückt. Die Einsatzkräfte forderten einen Notarzt an.

Die Feuerwehr Herne ist in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brand in Wanne-Eickel ausgerückt. Beim Eintreffen der Wehr litt eine Person unter Atemnot.

Zum Ablauf: Gegen 2 Uhr in der Nacht zu Donnerstag, so teilte die Feuerwehr mit, wurde der Leitstelle von mehreren Anrufern eine Rauchentwicklung in einem Schnellimbiss auf der Hauptstraße 360 in Wanne-Eickel gemeldet. Umgehend wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache 2 sowie eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr entsendet. An der Einsatzstelle, einem Mehrfamilienhaus, bestätigte sich die Rauchentwicklung: Der Rauch kam aus einem Schnellimbiss im Erdgeschoss.

Vor dem Gebäude wartete eine Person mit Atemnot, die durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurde. Vorsorglich wurde ein Notarzt angefordert. Durch einen Trupp, der unter Atemschutz vorging, konnte der Brand im Imbissbetrieb zügig gelöscht werden, heißt es weiter. Der Brand blieb auf den Entstehungsraum begrenzt. Anschließend wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, und der betroffene Bereich wurde kontrolliert. Außerdem wurden geringe Verrauchungen im Treppenraum des Wohngebäudes mit einem Hochleistungslüfter entlüftet.

Im Anschluss konnten die Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Am Einsatz waren 24 Kräfte der Feuerwehr Herne beteiligt. Was genau in dem Imbiss brannte, teilte die Feuerwehr nicht mit.

