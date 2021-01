Herne: Feuer im Badezimmer - Rauchmelder löst Alarm aus

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand nach Baukau-Ost in Herne aus.

Herne. Schwarze Flocken und Rauch drangen aus einem Haus in Herne: Die Feuerwehr rückte zu einem Brand aus. Eine Mieterin hatte den Rauchmelder gehört.

Weil ein Rauchmelder ausgelöst hatte, rückte die Feuerwehr Herne an die Bahnhofstraße nach Baukau-Ost aus. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte eine Bewohnerin den Alarm gehört und den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache 1 der Feuerwehr Herne am Montagvormittag hatten bereits mehrere Menschen das Haus verlassen. Aus dem Badezimmer einer Erdgeschoss-Wohnung drangen dicke schwarze Flocken und Rauch, heißt es. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Wasserrohr zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor und ein zweiter Trupp unter Atemschutz suchte das Treppenhaus nach weiteren Personen ab. Mit Hilfe einer so genannten Rauchschürze konnte der Treppenraum des Gebäudes rauchfrei gehalten werden.

Herne: Keine Angaben zur Brandursache

Der Brand konnte schnell von den Kräften unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so die Feuerwehr weiter. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Überdrucklüfter entraucht. Alle Bewohner blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandwohnung ist allerdings unbewohnbar. Zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben. Die Berufsfeuerwehr Herne war mit insgesamt 20 Einsatzkräften rund eine Stunde im Einsatz.